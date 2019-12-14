中鋼廠慶 經濟部長沈榮津稱讚中鋼是模範生

中鋼公司昨天舉辦48周年廠慶，經濟部部長沈榮津應邀致詞，稱讚中鋼成立48年來，給社會的形象就是正派、務實；中鋼出品，品質保證，對於協助國內鋼鐵業中下游業者，建構優質產業鏈，提升國際競爭力，更是不遺餘力，貢獻良多。

沈榮津說，政府正在推動風電、光電等綠色能源建設，中鋼集團大力投入支持；包括協助建立在地產業鏈、投入推動國產化，以及厚植相關技術能量，為國家經濟建設注入成長動能，更可為在地開創就業機會。

董事長翁朝棟說，今年鋼鐵市場受美中貿易戰影響，尤其第三季以來鋼鐵需求疲弱、原料價格上漲，亞洲主要鋼廠今年前三季獲利大幅下滑，不過，在艱困的經營環境下，中鋼第三季合併稅後淨利率2.93%，僅略低於韓國浦項的3.11%。展望明年鋼鐵市場，隨著亞洲各鋼廠一月的盤價開漲盤，預期第一季的鋼價景氣可望逐步回升。

翁朝棟表示，中鋼同時也在規畫新盤價制度，未來開盤將力求公平合理，為產業發展建構更健全的機制。