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高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

12月充滿選舉熱潮，但今天下午和晚上在高雄夢時代安排一場親子同樂的大氣球遊行和遊行夜間舞台表演。

高雄市副市長葉匡時也和市府團隊與吉祥物來福、高通通以及大型卡通明星氣球一同踩街，現場氣氛歡樂熱鬧！許多家長帶著孩子坐在時代大道上欣賞可愛的大氣球，看表演團體精彩演出。

「OPEN！大氣球遊行」今年邁入第14屆，今天有20組卡通大氣球，其中史奴比、查理布朗是今年首見，還有卡娜赫拉的小動物、HELLO KITTY、小小浣熊、雪鈴兔波波、OPEN家族全員等，隨著音樂旋律手舞足蹈，十足吸睛。

葉匡時感謝企業的贊助，除了大氣球遊行之外，他也提及即將到來的耶誕節、新年及燈會，歡迎大家到高雄遊玩，今明兩天位在哈瑪星有「不廢搖滾嘉年華」音樂活動與市集，中央公園的「2019LOVE高雄追光季」，希望大家玩得愉快。

今年大氣球遊行以「DANCE OPEN！THE WORLD」為主題，擁有超高人氣的查理布朗、蠟筆小新、B.DUCK小黃鴨首度亮相，還有50台美式風潮哈雷機車入場，邀表演團隊一同歡樂。

晚上還規畫夜間舞台，邀OPEN小將擔任街舞人氣冠軍頒獎，安排大專、高校及兒童組的人氣隊伍加碼演出。

「OPEN！大氣球遊行」今年邁入第14屆，今天有20組卡通大氣球，有史奴比、查理...
「OPEN！大氣球遊行」今年邁入第14屆，今天有20組卡通大氣球，有史奴比、查理布朗、卡娜赫拉的小動物、HELLO KITTY、小小浣熊、雪鈴兔波波、OPEN家族全員等。記者謝梅芬／攝影
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「OPEN！大氣球遊行」首見史奴比、查理布朗等造型氣球。記者謝梅芬／攝影
「OPEN！大氣球遊行」首見史奴比、查理布朗等造型氣球。記者謝梅芬／攝影
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許多家長帶著孩子到高雄夢時代欣賞大氣球遊行。記者謝梅芬／攝影
許多家長帶著孩子到高雄夢時代欣賞大氣球遊行。記者謝梅芬／攝影
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「OPEN！大氣球遊行」今年邁入第14屆，今天有20組卡通大氣球。記者謝梅芬／攝...
「OPEN！大氣球遊行」今年邁入第14屆，今天有20組卡通大氣球。記者謝梅芬／攝影
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卡通葉匡時

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