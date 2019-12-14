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史博館甲骨文珍藏 跨海金門亮相2天

2019-12-14 18:43中央社 金門縣14日電

國立歷史博物館典藏的甲骨文2件跨海金門，今明在金門歷史民俗博物館展出。史博館長廖新田說，世界重要的文明甲骨文，是史館博「厲害」的館藏，首次在金門展出格外有意義。

金門文化園區管理所主辦的愛與和平「源」系列特展，今天起在金門歷史民俗博物館開展。「漢字起源」博物館甲骨文珍藏展，是其中一項展出。

專程前來參加特展開幕式的廖新田表示，自「魯王壙誌」1959年在金門出土後，史博館便與金門結下不解之緣；1961年史博館館刊創刊號的第一個專題更刊載了魯王壙誌故事和圖片，加上近年的交流，史博館與金門的緣份日益濃厚。

廖新田說，當初文化園區管理所所長盧根陣計畫舉辦「源」特展時，打算向河南博物館商借甲骨文摹本；他得知後主動表示史博館就有甲骨文，無須外求，促成了這次史博館甲骨文跨海金門。

一如古人敬虔地以獸骨問卜，廖新田說，他昨天也是以尊敬的心，到中央研究院小心翼翼迎接甲骨文，還對甲骨文說，「麻煩你們到金門文化交流」。他說，2片甲骨文經過重新包裝，在專業人員護送下，昨天平安抵達金門，今明兩天展出；由於溫濕度的關係，後天就得回到台灣。

這2片甲骨文都是吉卦，廖新田說，為了甲骨文首次到金門，館方當然要特別挑選吉祥的文字，祝福金門這片經歷戰亂，又如此堅強美麗的地方。

廖新田說，甲骨文是史博館「厲害」的館藏，是非常珍貴的文字資源，也是中國書法美學的啓發，不衹是華文世界的資產，更是全球重要文明。他說，史博館和中研院長期合作並解讀甲骨文，已拼湊出98片，期待日後有系統整理後在台灣、甚至世界巡迴展出。

雖然甲骨文只在金門停留2天，廖新田卻送給了金門史博館一分永久好禮，整套的國立歷史博館刊物「歷史文物月刊」，從創刊號到今年12月號，共303期。盧根陣代表接受時說，不能像2片甲骨文一樣，「再要回去」。

金門甲骨文史博館

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