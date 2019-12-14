屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來
蔡英文暨鍾佳濱屏東競選總部今天下午舉行「護國挺台灣X青年站出來」系列活動，由野百合世代立法委員鍾佳濱、太陽花世代民進黨副秘書長林飛帆與青年一起在市區遊行，號召屏東青年挺身而出返鄉投票，並呼籲一起下架吳斯懷。
這場遊行除了鍾佳濱、林飛帆外，還有民進黨屏東縣黨部主委許展維、長治鄉長古佳川、縣議員方一祥等人參與，遊行青年中還有人穿著皇帝服裝扮成小熊維尼，還有一人穿軍裝戴上吳斯懷的面具，立刻吸引眾人目光。
鍾佳濱在屏東公園前向來往的民眾說，還有672小時就要投票，現在的年輕人雖然不必頂著槍桿保衛國家，但可以用選票保護國家，大家手中的選票就可以決定年輕人未來的20年，甚至決定未來的4年還有沒有下次選舉。
民進黨副秘書長林飛帆也說，今年的選舉就最關鍵的選戰，是選擇壯大台灣？還是選擇親中路線？他批對手韓國瑜選擇未來跟中國做更緊密的結合，不分區名單中還有支持港警的人士，呼籲選民以選票決定台灣的未來，他說民進黨政府過去四年為了擺脫過去過於親中的現象，做了很多努力，如今經濟表現已是亞洲四小龍第一，股市上萬點，未來更希望對年輕人加薪減稅、推長照托育，繼續壯大台灣。
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