屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來

蔡英文暨鍾佳濱屏東競選總部今天下午舉行「護國挺台灣X青年站出來」系列活動，由野百合世代立法委員鍾佳濱、太陽花世代民進黨副秘書長林飛帆與青年一起在市區遊行，號召屏東青年挺身而出返鄉投票，並呼籲一起下架吳斯懷。

這場遊行除了鍾佳濱、林飛帆外，還有民進黨屏東縣黨部主委許展維、長治鄉長古佳川、縣議員方一祥等人參與，遊行青年中還有人穿著皇帝服裝扮成小熊維尼，還有一人穿軍裝戴上吳斯懷的面具，立刻吸引眾人目光。

鍾佳濱在屏東公園前向來往的民眾說，還有672小時就要投票，現在的年輕人雖然不必頂著槍桿保衛國家，但可以用選票保護國家，大家手中的選票就可以決定年輕人未來的20年，甚至決定未來的4年還有沒有下次選舉。