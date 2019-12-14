金門縣立圖書館推自動化服務 借還書更便利

金門縣立圖書館實體書借閱冊年年增加，借閱率也持續提升，「閱讀」已快成為金門的全民運動，為提供民眾更便利的借閱服務，金門縣文化局「縣立圖書館智慧型自動化服務」今天正式啟用，未來提供自助借書機、電子書導覽機、電子書平台及金門縣立圖書館APP，讓你透過手機APP就可以輕鬆借還書。

「縣立圖書館智慧型自動化服務」的啟用儀式，由縣府秘書長陳朝金、金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣文化局長許正芳、副局長黃雅芬等人共同主持，象徵金門縣立圖書館走向智慧化服務。

陳朝金表示，提升縣民借書率與閱讀率，是縣府的施政重點之一，期盼這項自動化服務上線後，讓民眾借閱書更便利。

許正芳也說，每次看到小朋友來圖書館，都相當開心，小孩的閱讀力，等於他未來的競爭力；根據館方統計，目前借書最多的還是小朋友，許正芳指出，圖書館應該是全民的圖書館，希望未來有很多元的東西，大家都能在圖書館找到喜愛的角落。他也預告，金門的圖書館有35多萬冊的藏書，未來每本都要編碼，也會讓更多的書數位化，讓閱讀成為真正的全民運動。