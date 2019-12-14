台東移民節暨國際移民日 展現文化融合新氣象

台東縣政府於今天辦理108年度移民節暨國際移民日系列活動，舞台由新住民子女及新住民姐妹擔綱演出，還有新住民母國傳統服飾秀，展現活力與文化融合新氣象。

副縣長張志明表示，台東外籍配偶取得身分證人數逾4千人，讓原本多元文化的台東更豐富了，藉由活動使大家可以彼此尊重、學習及瞭解不同的文化精髓。

國際移民日暨移民節慶祝活動，包括張志明、秘書長陳明仁、立委劉櫂豪、市長張國洲及移民署台東服務站主任林明道與會，並由新住民母國傳統服飾走秀揭開序幕。

舞台上有大陸、越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨等國新住民子女及新住民姐妹輪番表演，現場充滿濃濃異國風。現場還有文化美食圍爐歡聚，新住民家族溫馨合影送相片留下回憶。