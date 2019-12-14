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縣文化局推23本新書 讓讀者看到多面向的金門

2019-12-14 16:32聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門文學又見新成果。金門縣文化局今天舉行年度「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，一口氣發表23本最新的出版品，金門縣長楊鎮浯也到場向與會的作家們致意，期盼透過他們的筆鋒，讓金門越來越璀璨。

金門縣文化局為推廣在地文化研究，鼓勵民眾採擷先賢史蹟和創造在地文化，累積金門豐厚的文學史料，頒訂「金門縣補助地方文獻出版補助計畫」，積極鼓勵在地出版文化叢書。今年度經委員評選補助出版計有23件品包括：陳長慶「島鄉往事」、林馬騰「將軍爺的故事與籤解」、黃東濤「金門老家回不厭」、楊筑君「井邊的故事詩集」、張國治「張國治文學創作系列彙編（2019年散文集）-精神還鄉的時節」、林金榮「被時光貴忘的情鎖」、王先正「聽見金門」、蔡振念「漂泊的島鄉」、倪振金「孤峰展讀」、楊秉訓「出文來證集」、洪春柳「戲水浯江」、陳秀竹「聽見金門-好聲音」、張麗霜「浯江溪水依舊流-金門迎春」、吳鼎仁「浯江月華」、吳奎新「陵水認真情」、王建裕「西窗抒懷」、吳家箴「浯島情懷（四）」、楊忠海「另一種鄉愁」、杜世宏「畫談金門」、王水彰-「金門文史與兩岸議題」、張屏生「烈嶼方言研究」、林玉寶「百業臉譜-浯島小人物的故事」、陳添財「金門縣秋山尚古堂藏硯鑑賞集」等多位作家。

文化局今天也邀請作者與來賓到場分享成果喜悅，現場並有新書展示，還開放前50名(作者及作者眷屬除外)簽到並全程參與者，憑券兌換一本喜歡的新書，並可獲得作者簽名與合影，吸引不少民眾到場參與。

楊鎮浯也肯定，因為文化局同仁的用心，讓文化薪火能夠一直傳承下去，他也提及，這次的23本書涵蓋了各面向，從南洋的到各個聚落的，從戰地的到現在的生活點滴，所有的各類型的、各不同面向的，都涵蓋在其中。這就是代表金門的文化不僅在傳承，也在創新，期盼透過這樣的平台，讓更多為金門文化傳承付出心力的前輩們，能被大家看見。

金門縣化局長許正芳表示，文化局每年皆有獎勵和補助地方文史作品出版，所出版的書籍多年來獲得文化部及國史館諸多的獎項，對於作者而言，是個人的殊榮興趣的落實，心血的結晶，以及成果的分享，對於地方而言，是文化的匯聚，文獻的採擷保存，以及人文的呈現，對於民眾而言，有利其認識金門，探討島鄉，進行相關研究的重要參考資料。文化局請大家一起來認識金門新出爐的書與作者，共享文化成果的喜悅 。

金門縣文化局今天舉行年度「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，發表23本最新的...
金門縣文化局今天舉行年度「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，發表23本最新的出版品。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣文化局今天舉行年度「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，金門縣長楊鎮浯（...
金門縣文化局今天舉行年度「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，金門縣長楊鎮浯（右四）、 金門縣文化局長許正芳（右二）與作家們合影。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯今天也到場向與會的作家們致意，期盼透過他們的筆鋒，讓金門越來越璀璨...
金門縣長楊鎮浯今天也到場向與會的作家們致意，期盼透過他們的筆鋒，讓金門越來越璀璨。記者蔡家蓁／攝影
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金門文化局楊鎮浯

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