訪美發「五星名片」挨批 恆春鎮長：別亂扣紅帽子

前往美國參加姊妹市交流活動的屏東縣恆春鎮長盧玉棟，因遞發和中共五星旗相似的「五星名片」，引起親綠台僑不滿。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

屏東縣恆春鎮長盧玉棟本月9月前往美國參加姊妹市交流活動，因遞發和中共五星旗相似的「五星名片」，引起親綠台僑不滿，台灣基進黨懷疑這是中共新形態的滲透手法；恆春鎮長盧玉棟說，該名片從2014年上任後就開始印製使用，名片設計是為了讓大陸遊客更有親切感，五星代表提供遊客五星級的服務，希望帶動觀光旅遊產業繁榮，別亂扣紅帽子。

無黨籍的盧玉棟去年底連任成功，5年前首任當選時印製的鎮長名片，就以恆春南門作背景，左上角有偏綠色的4顆小星和1顆大星，最大的星星內有恆春鎮的「春」字藝術字體，右側印有恆春鎮地圖和斗大的墾丁字樣；因星星圖樣和中共五星國旗相似，當時就曾引發外界高度好奇。

恆春鎮公所說，恆春是觀光旅遊勝地，也是陸客必訪地之一，名片設計是為了讓大陸遊客更有親切感，促進當地觀光產業發展；而星星顏色非黃色而是偏綠色，且最大顆的星星中間印有「春」字，有別於五星旗，目的是在強調恆春的觀光特色，五星只是象徵恆春半島商家所提供五星級的服務。

盧玉棟任內曾多次受邀到大陸和外國交流參訪，他強調自己沒有政治意識型態，藉由國外交流為恆春帶進更多觀光財，目的是為在地商家和居民謀取更大的福祉，帶進更多的觀光財，沒想到卻因一張名片被染紅。