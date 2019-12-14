美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

去年高雄美濃湖畔化身童話「綠野仙蹤」場景，今年的美濃湖再變身為「心樂園」，為秋冬樂活嘉年華活動揭開序幕。今年現場並以「愛情產業鏈」為發想主軸，推出6大裝置藝術，預料將再成為美濃區拍照打卡熱點！

「美濃心樂園」裝置藝術展今天在美濃湖畔正式開園，美濃區公所特別在美濃湖畔推出精彩的在地客家藝文表演、湖畔市集、地景導覽、紙傘彩繪和醃蘿蔔手作等活動，讓遊客感受不一樣的美濃風情。更邀請情侶、親子及三五好友到場參「放傘」開幕儀式，呼應美濃油紙傘文化，創意十足。

高雄市副市長葉匡時說，邁向第3年的美濃秋冬樂活嘉年華成功打響美濃湖畔裝置藝術的名氣，活絡在地觀光及經濟，今年更以韓市長「愛情產業鏈 」發想，連結美濃黃蝶、油紙傘、白玉蘿蔔、藍染文化、剪紙藝術意象等推出6大裝置藝術，凸顯湖岸風光的浪漫。

美濃過去以菸葉、油紙傘及波斯菊花海，創造觀光盛況，近年秋冬在濃湖畔推地景藝術，讓世界名畫「拾穗」及著名童話「綠野仙蹤」的場景現蹤，今年則結合在地特色文化元素呈現，其中以吊掛式手法呈現美濃山勢田園地景的「美得不像畫」，更具創意。