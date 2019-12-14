晶瑩剔透比青蘋果更美味！蜜棗新品種「雪麗」上市

由農試所鳳山分所研發的蜜棗新品種「雪麗」，去年授權農民栽種，曾獲神農獎的屏東縣高樹鄉潘志民栽種2公頃，即將上市，期待為蜜棗市場帶來新契機。

潘志民說，雪麗是目前所有棗子中產期最早，12月中後將陸續上市，最近日照充足雨水飽滿，成長速度加快，很多人已迫不及待想嘗鮮。

曾獲「神農獎」的潘志民，對蜜棗研究下了不少功夫，10年前返鄉務農，各種蜜棗品種都種過，從最早中葉、三木、金桃、蜜棗等，再到最近流行珍愛（12號）、珍蜜（11號），更是多汁清脆爽口，試驗單位推陳出新的雪麗（13號）更具不同口感，甜蜜中略帶微酸，多汁薄皮更不在話下，吃多不膩。

潘志民說，不同品種的棗子產期都不同，雪麗最早12月中下旬到2月初，珍愛接棒1月初到2月中，珍蜜不間斷2月中到3、4月，一棒接一棒，半年內都可以吃到完美的棗子。

潘志民相當重視棗園的田間管理及安全用藥，最近加設防雨設施，可以增長棗子的產期，而且有產銷履歷驗證，他還獲108年度全國產銷履歷達人，由他栽種的蜜棗，不但強攻量販超市，還主攻外銷市場，成為極度搶手的水果。

他強調，種好吃的棗子，是基本要求，而保障消費者食的安全才是農人應盡的責任，分散產期，也是聰明農人穩定價格方法之一。面對結實纍纍的棗果，更要捨得疏果留下最精華的幾顆，才能長出清脆爽口、汁多味美的高品質蜜棗。