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屏東蓮霧搶鮮上市賣好價 白頭翁也愛它的甜滋味

2019-12-14 11:09聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣林邊、枋寮等沿海鄉鎮因地理位置，是全台蓮霧最早上市的產區，果農最近集貨送農會共同運銷拍賣，大顆頂級品拍出每公斤200至250元好價，小粒也維持去年60至70元的中價位水準；枋寮果農陳文賢說，今年雨水較少，果實多偏小，但甜脆度不變，前波寒流不會太冷，未影響收成，首批上市的蓮霧品質及口感均佳，倒是異常出現白頭翁來啄食，讓果農很困擾。

46歲枋寮陳文賢原在都會區從事建築工程，7年多前返鄉接手父親留下來約1.3公頃蓮霧園，他說，近年來種植蓮霧的門檻愈來愈高，氣候變化造成不可預期的災損，憂心付出的心血與所得不成比例，不少果農轉型改種其他作物，他也曾想過改種頗夯的愛文芒果，但對從小看著它長大的蓮霧，有份濃厚的感情，雖不好顧，還是堅持下去。

他說，去年遇暖冬，今年氣候算溫和，雖在9月有颱風輕微掃過，但影響輕微，6月開始剪枝，8月摧花，11月底就陸續結果；今年雨水較少，果粒偏小但果實甜美，清脆可口，刻意產期調整分成7批摧花，預計可採收到明年清明節前後，和其它水果相較，蓮霧算是中高價位水果，目前批發價維持去年水準，農曆春節前是送禮旺季，頂級品可望有一波好價。

他說，最近枋寮鄉靠山區的蓮霧園出現異常的「鳥害」，成群飛來的白頭翁啄破紙套咬食蓮霧，10年前曾發生過一次，果農除了放鞭砲驅趕，也別無他法；他將鳥吃剩下的挑出完整的果實拿出來銷售，目前每天約60、70件，本月中旬過後產量會增加，不久市場就可挑選更多平價蓮霧了。

屏東縣沿海鄉鎮的早收蓮霧陸續上市，枋寮果農陳文賢（右）說，今年雨水較少，果實多偏...
屏東縣沿海鄉鎮的早收蓮霧陸續上市，枋寮果農陳文賢（右）說，今年雨水較少，果實多偏小，但甜脆度不變，首批上市的蓮霧品質及口感均佳，倒是異常出現白頭翁來啄食，讓農友很困擾。圖／姚志旺提供
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屏東縣災損寒流

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