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科工館擬真夜市！「直覺X科學X推理：機率特展」超好玩

2019-12-14 10:21聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄科工館「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」登場，將夜市搬進展場，透過彈珠台、麻將賓果、擲筊、扭蛋機、換不換等闖關遊戲，挑戰觀眾對機率概念的了解。科工館表示，這是一檔應對九年一貫能力指標、12年國教課綱數理單元，所設計的寓教於樂的展覽。

科工館表示，九年一貫課程強調以學習者為主體，培養「帶著走」的能力；12年國民基本教育的課程發展，以「自發」、「互動」及「共好」為理念，也強調學生是自發主動的學習者。身為科學教育博物館更有其義務協助學校課程的活化，善盡國民教育目標，所以設計深入淺出的遊戲，學習透過科學、推理的計算，讓觀眾成為機率致勝王。

很多人都搞不清楚生活中機率問題，有的學生怎麼學都學不好機率。科工館說，學生能力的發展始於流利的基礎運算和推演、對數學概念的理解，然後懂得利用推論去解決數學問題，包括理解和解決日常問題。這項展覽寓教於樂，大人小孩都玩得超開心，對機率也有了概念。

特展打造擬真台灣夜市場域及趣味遊戲設施，有「大獎落誰家」、「扭轉奇機」、「乞龜賽金豬」、「奇妙彈珠台」、「機率堂命相館」、「麻將賓果」、「120%保證」、「應不應該跟？」、「換！不換！」、「人生二擇一」等闖關體驗。像夜市的彈珠台最兩側的獎品永遠都是最好的，但一顆彈珠可以順利進到兩側的機率有多少？其實，面板上的鐘形曲線的分配已偷偷告訴你結果。

「換！不換！」的遊戲中，3個門裡藏著一個大獎的機會，在直覺與推理的交織作用下，教你用更科學方法找出最可能選擇。擲筊比手氣是台灣常見的民俗活動，連續出現20個聖筊就可以獲得金豬的加持，但其實每次擲筊出現的結果，都是互不影響而獨立的。「SAY」夜市－直覺×推理×科學機率特展，展期到109年5月31日。

高雄科工館「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將香腸攤搬進展場學機率。圖...
高雄科工館「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將香腸攤搬進展場學機率。圖／科工館提供
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高雄科工館舉辦「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」。圖／科工館提供
高雄科工館舉辦「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」。圖／科工館提供
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高雄科工館舉辦「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將夜市場景搬進展場，玩...
高雄科工館舉辦「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將夜市場景搬進展場，玩彈珠台學機率。圖／科工館提供
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高雄科工館舉辦「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將夜市場景搬進展場學機...
高雄科工館舉辦「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將夜市場景搬進展場學機率。圖／科工館提供
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高雄科工館「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將「麻將賓果」搬進展場學機...
高雄科工館「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」，將「麻將賓果」搬進展場學機率。圖／科工館提供
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