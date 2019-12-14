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墾丁「水鳥天堂」好熱鬧 來看雁鴨嬉戲、魚鷹翱翔

2019-12-14 06:49聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

時序入冬，被譽為「水鳥天堂」的墾丁國家公園龍鑾潭，目前聚集10多種雁鴨在此過冬，...
時序入冬，被譽為「水鳥天堂」的墾丁國家公園龍鑾潭，目前聚集10多種雁鴨在此過冬，前幾年數量一度下降的鳳頭潛鴨，今年已超越去年紀錄達到720隻。圖／劉川提供
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時序入冬，被譽為「水鳥天堂」的墾丁國家公園龍鑾潭，目前聚集10多種雁鴨在此過冬，前幾年數量一度下降的鳳頭潛鴨，今年已超越去年紀錄達到720隻，鳥友為之振奮；墾丁國家公園管理處為迎接這場年度盛會開辦的墾丁雁鴨季，本月22日上午在龍鑾潭自然中心舉辦「與濕地有約－再現龍鑾潭風華」活動，引領遊各看雁鴨嬉戲、魚鷹翱翔，感受生命的喜悅。

墾管處解說教育課長馬協群說，龍鑾潭水域面積廣闊，早年「龍潭秋影」為恆春八景之一，現在是南灣「水鳥天堂」，水岸及四邊溼地長滿各種植被，成了水鳥棲息的天然屏障，加上水中、溼地蘊含各種動物和魚類，提供水鳥豐富的食物來源，吸引許多到此歇腳或過冬的候鳥；東北季風開始後，來自北方的小水鴨、鳳頭潛鴨開始進駐潭心，年度墾丁雁鴨季隨之登場。.

賞鳥達人劉川說，北國雁鴨中的先頭部隊白眉鴨、小水鴨，早在8、9月就悄悄地飛來恆春半島，10月赤頸、琵嘴、尖尾接續到來，最受關注的鳳頭潛鴨在10月21日記錄到第1隻出現，之後數量持續上升，最近已破去年紀錄達720隻，看來今年度冬的鳳頭數量可望增加了。

在種類方面，已觀察到的有花嘴鴨、小水鴨、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、羅文鴨、綠頭鴨、赤膀鴨、鳳頭潛鴨、紅頭潛鴨、大斑背潛鴨等12種，加上較為稀有的花鳧、豆雁2種；另上月降臨龍鑾潭潭面的7隻小天鵝，雖是一日行情，仍讓幸運的遊客驚豔不已，若加上8月在恆春機場巧遇1隻趕路過境的瀆鳧，恆春地區就有16種雁鴨。

時序入冬，被譽為「水鳥天堂」的墾丁國家公園龍鑾潭，目前聚集至少16種雁鴨在此過冬...
時序入冬，被譽為「水鳥天堂」的墾丁國家公園龍鑾潭，目前聚集至少16種雁鴨在此過冬。圖／墾管處提供
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墾管處22日上午在龍鑾潭自然中心舉辦「與濕地有約－再現龍鑾潭風華」活動，引領遊各...
墾管處22日上午在龍鑾潭自然中心舉辦「與濕地有約－再現龍鑾潭風華」活動，引領遊各看雁鴨嬉戲、魚鷹翱翔。圖／墾管處提供
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墾丁恆春國家公園

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