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屏農業園區擴大 估產值180億

2019-12-13 22:42聯合報 記者江國豪楊濡嘉／連線報導

農委會主委陳吉仲（右五）、屏東縣長潘孟安(右四），昨天出席農業生物科技園區擴充計...
農委會主委陳吉仲（右五）、屏東縣長潘孟安(右四），昨天出席農業生物科技園區擴充計畫第一標工程竣工啟用典禮。 記者江國豪／攝影
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行政院砸35.17億元擴充屏東農業科技園區規模，農委會主委陳吉仲出席農科擴充計畫第一標工程竣工啟用典禮。針對國民黨總統候選人韓國瑜前天在雲林批評花生崩盤，陳回擊韓是典型政治操作影響價格，奉勸政治人物，不要透過選舉把農民當提款機。韓國瑜競選辦公室回應，農委會才是把農民當提款機、把農委會變花錢部。

農科擴充計畫第一標工程預計明年3月擴區工程完工，將提升進駐企業家數達180家、近6千個就業機會，創造180億元以上產值規模。

陳吉仲表示，花生事件是股勢力故意操縱市場價格，把每年固定進口的5235公噸的配額，用來影響國內花生市場價格，農委會無法接收這樣的操作。農委會負責維持市場機制運作、穩定農民收入，啟動每台斤40元的收購，已經有將近9成的農民採收完成。

陳吉仲說，韓國瑜到雲林陪同特定候選人，指花生進口會影響市場價格，是很典型的透過政治操作，農委會盼從專業的角度解決農業問題，奉勸所有想要操作的政治人物，不要透過選舉把農民當提款機，任何政治人物做這樣的操作，絕對會提出強烈的抗議或譴責。

韓競辦回應，想問陳吉仲擔任農委會主委以來，已經引起農民抱怨過多少次？這三年半來農民們過得好不好？是荷包滿滿笑口常開、還是屢屢價格崩盤、叫苦連天？相信大家都已經看在眼裡。再次呼籲，農委會應該多走基層、傾聽農民心聲，而不是滿腦只想著數字、每次遇到問題就想花錢了事，背離民意，才是農委會被農民唾棄的主因。

農民農委會韓國瑜

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