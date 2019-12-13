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社群媒體選舉戰：從「兩大戰場」看2020大選

高雄立委選舉民進黨候選人造勢 今晚多人南下助陣　

2019-12-13 22:21聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

民進黨立委候選人賴瑞隆今晚成立前鎮競選總部，民進黨副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦都來站台，推薦在立院表現優異的賴瑞隆。金曲歌王翁立友、蔡小虎，用歌聲挺賴瑞隆，和候選人合唱堅持、挺你到底。

另外，前行政院長游錫堃及桃園市長鄭文燦，今天南下高雄，來到苓雅區的自強夜市及忠孝夜市陪同立委趙天麟拜票。

游錫堃表示，2020的大選對台灣是一場關鍵，如果把台灣變成正常國家當作是一場漫長戰爭來看，那2020這場選戰就非常關鍵。如果勝了，台灣就可以繼續永續發展；如果敗了，台灣的民主自由就可能會步香港的後塵。

桃園市長鄭文燦說，從趙天麟身上看到非常正面的力量，這股力量也是高雄的正能量。鄭文燦表示，南台灣是支持民進黨的最重要力量來源，希望這次蔡總統、趙天麟及民進黨都能拿高票。

相對於民進黨有許多黨內重量級人士陪同拜票，國民黨立委候選人就顯得孤單，國民黨立委候選人黃柏霖今晚是在科工館南館外戶廣場，邀在「亞洲達人秀」表演的舞團表演一場結合火技，武術，舞蹈的火焰劇場。黃柏霖說，這場共吸引超過5000名大小朋友到場，還有祖父母牽著孫子到場，全場掌聲不斷，黃柏霖也與小朋友同歡。

國民黨立委陳美雅以勤走基層為主，每天都會安排社團、市場拜票，她說，真正走入社團或基層，才能了解社會真正需求與問題。　

高雄市國民黨立委候選人黃柏霖今晚在科工館舉辦親子活動，安排火舞表演。圖／黃柏霖提...
高雄市國民黨立委候選人黃柏霖今晚在科工館舉辦親子活動，安排火舞表演。圖／黃柏霖提供
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民進黨立委候選人賴瑞隆今晚成立前鎮競選總部，民進黨副總統候選人賴清德來站台。圖／...
民進黨立委候選人賴瑞隆今晚成立前鎮競選總部，民進黨副總統候選人賴清德來站台。圖／賴瑞隆提供
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國民黨立委陳美雅以勤走基層為主。圖／陳美雅提供　
國民黨立委陳美雅以勤走基層為主。圖／陳美雅提供　
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前行政院長游錫堃及桃園市長鄭文燦，今天南下高雄，來到苓雅區的自強夜市及忠孝夜市陪...
前行政院長游錫堃及桃園市長鄭文燦，今天南下高雄，來到苓雅區的自強夜市及忠孝夜市陪同立委趙天麟拜票。記者謝梅芬／攝影
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民進黨鄭文燦趙天麟

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