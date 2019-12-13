親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

社群媒體選舉戰：從「兩大戰場」看2020大選

影／賴清德諷雞排爭議 想吃雞排就支持蔡英文

2019-12-13 22:21聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

民進黨副總統候選人賴清德與桃園市長鄭文燦，今天晚上到高雄參加立委賴瑞隆前鎮競選總部成立大會，兩人一致推薦賴瑞隆，票投蔡英文，一起救台灣。賴清德提起台南市議員謝龍介與館長的雞排祭品文，結論是，只要票投蔡英文，就有雞排吃！

賴清德向台下吶喊的選民說，台南市有一個議員（謝龍介），說國民黨的候選人如果沒有贏蔡英文90萬票，他要請大家吃雞排。「換句話說，支持蔡英文有雞排可吃，是不是這樣？」所以大家如果想吃雞排，就要支持蔡英文總統。

賴清德又說，館長（陳之漢）氣魄更好，他要提供一萬份，蔡英文總統了如果當選，要請大家吃雞排。「同樣的，支持蔡英文總統就有雞排可吃。」所以明年1月11日大家相招，卡早去蓋票，票開出來，讓蔡英文高票當選，民進黨立委過半，大家再來吃雞排好不好！

台南市議員謝龍介日前在網路節目中發出雞排祭品文，指2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡英文總統90萬票，否則就在北、中、南各請900份雞排。此言被質疑發雞排有賄選疑慮，引起法務部、內政部關心，謝已在昨晚修改雞排祭品文，改為若沒贏90萬票，只要贏89萬9999票以下，他個人捐30萬元給弱勢團體。

鄭文燦表示，高雄許多建設正一項項定案，一項項開工，高雄正在「轉大人」，要贏就要從高雄贏起。第一個「蔡賴配」是蔡英文和賴清德，第二個蔡賴配則是蔡英文與賴瑞隆，他呼籲選民支持，若國會不能取得過半，「輸了就是吳做院長。」

賴清德稱讚賴瑞隆連續7年獲得立院公督盟評鑑第一名，真的很不簡單。他說，這次選舉號次抽到「3」，代表的是「3張選票救台灣」，請選民將總統票投蔡英文、立委票投賴瑞隆、政黨票投民進黨。

賴瑞隆前鎮競選總部成立大會擠滿熱情的支持者。記者徐如宜／攝影
賴瑞隆前鎮競選總部成立大會擠滿熱情的支持者。記者徐如宜／攝影
分享
民進黨籍民代和里長參加賴瑞隆前鎮競選總部成立大會，展現團結氣勢。記者徐如宜／攝影
民進黨籍民代和里長參加賴瑞隆前鎮競選總部成立大會，展現團結氣勢。記者徐如宜／攝影
分享
民進黨副總統候選人賴清德到高雄參加立委賴瑞隆前鎮競選總部成立大會，受到支持者熱烈...
民進黨副總統候選人賴清德到高雄參加立委賴瑞隆前鎮競選總部成立大會，受到支持者熱烈歡迎。記者徐如宜／攝影
分享
民進黨副總統候選人賴清德（前左）到高雄參加立委賴瑞隆（前右）前鎮競選總部成立大會...
民進黨副總統候選人賴清德（前左）到高雄參加立委賴瑞隆（前右）前鎮競選總部成立大會，高呼「凍蒜」。記者徐如宜／攝影
分享
民進黨副總統候選人賴清德（前左）到高雄參加立委賴瑞隆（前右）前鎮競選總部成立大會...
民進黨副總統候選人賴清德（前左）到高雄參加立委賴瑞隆（前右）前鎮競選總部成立大會，高呼「凍蒜」。記者徐如宜／攝影
分享
桃園市長鄭文燦（左）推薦立委賴瑞隆（右）。記者徐如宜／攝影
桃園市長鄭文燦（左）推薦立委賴瑞隆（右）。記者徐如宜／攝影
分享

蔡英文賴清德民進黨

延伸閱讀

蔡英文陳明文造勢晚會 三縣市首長站台力挺

蔡英文：我當總統沒日沒夜拚命在做 24小都待...

蔡英文陳明文聯合造勢 蔡英文：嘉縣衝7成全台...

蔡英文陳明文造勢晚會 陳建仁：台灣主權民主自...

相關新聞

高雄立委選舉民進黨候選人造勢 今晚多人南下助陣　

2019-12-13 22:21

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48

住金門超邊緣？網不服反推「戶籍優勢」：福利補助超級多

2019-12-13 16:40

大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

2019-12-13 15:54

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

前線島嶼的告白：海峽兩岸衝突下的馬祖

2019-12-13 12:23

保留東引歷史記憶 「海龍」2字刻在石上緬懷蛙兵

2019-12-13 11:21

金門紫菜採收 民眾排隊搶購

2019-12-13 00:03

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

高雄空品變好 空汙費減收11%

2019-12-12 23:02

高市議會閉幕 藍綠「比大聲」

2019-12-12 22:58

不塑之客新招 雨衣「琉」著用

2019-12-12 22:56

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

高雄典範企業領航獎頒獎 葉匡時：盼帶動下波經濟成長

2019-12-12 17:51

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

就醫搭車違停吃紅單 宜蘭市本月底新增機車位

2019-12-13 14:16

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

雲林第一座秀泰影城今開幕 100元入場年輕人樂翻天

2019-12-13 20:29

新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

2019-12-13 17:24

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

雲林北港台糖量販店熄燈後 全台首家影城結合家樂福進駐開幕

2019-12-13 19:11

屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

中市府養網軍？ 綠議員改口澄清

2019-12-12 23:30

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

宜蘭冬山新創舉！明年補助5000元 住家加裝監視器

2019-12-13 17:39

基隆雨去年比台北多下一個月 蓋風雨操場小巨蛋引論戰

2019-12-13 14:15

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

2019-12-13 15:54

女兒一句話 八大行業老闆蛻變優良學生

2019-12-13 00:10

耶誕巨星演唱會14、15日盛大登場 板橋警站崗執勤

2019-12-13 11:54

苗栗大湖草莓季 活動優惠到後天

2019-12-12 23:16

影／空氣差讓室內運動人口大增 平價運動中心有空中瑜珈

2019-12-13 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top