影／賴清德諷雞排爭議 想吃雞排就支持蔡英文

民進黨副總統候選人賴清德與桃園市長鄭文燦，今天晚上到高雄參加立委賴瑞隆前鎮競選總部成立大會，兩人一致推薦賴瑞隆，票投蔡英文，一起救台灣。賴清德提起台南市議員謝龍介與館長的雞排祭品文，結論是，只要票投蔡英文，就有雞排吃！

賴清德向台下吶喊的選民說，台南市有一個議員（謝龍介），說國民黨的候選人如果沒有贏蔡英文90萬票，他要請大家吃雞排。「換句話說，支持蔡英文有雞排可吃，是不是這樣？」所以大家如果想吃雞排，就要支持蔡英文總統。

賴清德又說，館長（陳之漢）氣魄更好，他要提供一萬份，蔡英文總統了如果當選，要請大家吃雞排。「同樣的，支持蔡英文總統就有雞排可吃。」所以明年1月11日大家相招，卡早去蓋票，票開出來，讓蔡英文高票當選，民進黨立委過半，大家再來吃雞排好不好！

台南市議員謝龍介日前在網路節目中發出雞排祭品文，指2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡英文總統90萬票，否則就在北、中、南各請900份雞排。此言被質疑發雞排有賄選疑慮，引起法務部、內政部關心，謝已在昨晚修改雞排祭品文，改為若沒贏90萬票，只要贏89萬9999票以下，他個人捐30萬元給弱勢團體。

鄭文燦表示，高雄許多建設正一項項定案，一項項開工，高雄正在「轉大人」，要贏就要從高雄贏起。第一個「蔡賴配」是蔡英文和賴清德，第二個蔡賴配則是蔡英文與賴瑞隆，他呼籲選民支持，若國會不能取得過半，「輸了就是吳做院長。」