台南珠寶業者30周年慶 捐款創世基金會與愛種樹協會

「威世登時尚珠寶」慶祝成立30周年，今天在台南永康門市舉辦「璀璨30感恩募款捐救護車暨公益捐贈」儀式，董事長蔡金來代表將去年舉辦「公益祈福博杯比賽」的募款43萬6508元其中31萬2618元捐給「創世社會福利基金會」，捐6萬元給「高雄市愛種樹協會」。

今天也頒發6萬3890元獎金及獎牌給參與「公益祈福博杯比賽」的月冠軍、季冠軍及年度總冠軍的比賽得獎者，現場有上百會員粉絲及民眾觀禮，非常熱鬧。

蔡金來表示，感謝這一路上愛護支持的主顧與朋友，因此30周年慶期間將獻出一連串的「驚喜回饋」來答謝大家，例如「買2送1及滿仟送佰」。

「威世登」副總經理曾馨儀指出，威世登一直秉持取之社會用之社會的企業使命，積極投入社會公益行列，在關懷弱勢族群與急難救助上從不間斷，將募款捐救護車，為達成募款目標將舉辦「每日捐直播募款抽獎」、「您捐我送珍珠項鍊義賣」及全省11家門市每星期六、日輪流舉辦VIP日「夾鑽送鑽比賽募款」等活動來募款。