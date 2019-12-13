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台南珠寶業者30周年慶 捐款創世基金會與愛種樹協會

2019-12-13 21:56聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

「威世登時尚珠寶」慶祝成立30周年，今天在台南永康門市舉辦「璀璨30感恩募款捐救護車暨公益捐贈」儀式，董事長蔡金來代表將去年舉辦「公益祈福博杯比賽」的募款43萬6508元其中31萬2618元捐給「創世社會福利基金會」，捐6萬元給「高雄市愛種樹協會」。

今天也頒發6萬3890元獎金及獎牌給參與「公益祈福博杯比賽」的月冠軍、季冠軍及年度總冠軍的比賽得獎者，現場有上百會員粉絲及民眾觀禮，非常熱鬧。

蔡金來表示，感謝這一路上愛護支持的主顧與朋友，因此30周年慶期間將獻出一連串的「驚喜回饋」來答謝大家，例如「買2送1及滿仟送佰」。

「威世登」副總經理曾馨儀指出，威世登一直秉持取之社會用之社會的企業使命，積極投入社會公益行列，在關懷弱勢族群與急難救助上從不間斷，將募款捐救護車，為達成募款目標將舉辦「每日捐直播募款抽獎」、「您捐我送珍珠項鍊義賣」及全省11家門市每星期六、日輪流舉辦VIP日「夾鑽送鑽比賽募款」等活動來募款。

活動詳情可上網: https://bit.ly/2DCozNR，近期夾鑽比賽14日台南西門店及斗六中華店，15日台南佳里店及高雄岡山店。

「威世登」董事長蔡金來代表捐款給創世基金會。記者周宗禎／攝影
「威世登」董事長蔡金來代表捐款給創世基金會。記者周宗禎／攝影
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小朋友與家長參加夾鑽石募款比賽。記者周宗禎／攝影
小朋友與家長參加夾鑽石募款比賽。記者周宗禎／攝影
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募款捐款

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