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高雄漾藝博駁二登場 為40歲以下無經紀藝術家找伯樂

2019-12-13 18:14聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者...
「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場，漾藝博以40歲以下、無畫廊經紀約的獨立個體藝術家為主角，展出超過400件作品。駁二營運中心並邀請日本、荷蘭、美國、德國、中國等地的藝術從業人員，欣賞台灣年輕藝術家的作品，為漾藝博開啟世界之窗。

數位媒體藝術家吳修銘在開幕典禮上，以海浪聲、鯨豚聲與電子聲響，虛實融合迸出特殊的的聽覺感受。高雄市副市長葉匡時表示，高雄一直以來相當重視扶持年輕藝術家，每年的漾藝博，透過徵件與邀請，讓年輕藝術家們自由揮灑，直接面對民眾，進入藝術交易的平台，扶持他們進入藝術市場。

今年高雄漾藝博展期正值「浪宕計畫 : 2019駁二國際藝術交流座談會暨Port Journeys年會」在駁二藝術特區舉辦，來自日本橫濱 Port Journeys 計畫主持人大田佳榮，荷蘭阿那姆Motel Spatie藝術中心創辦人克勞蒂亞•舒滕 ，會同日本、荷蘭、美國、德國、中國等地參與年會的藝術從業人員，也受邀前來觀賞漾藝博，與國內年輕藝術家對談交流，期待將台灣藝術家們推廣至國際矚目的當代藝術舞台。

現場分為兩大展區，「藝術特展區」的策展主題為「藏海」，邀請12位藝術家共同展出，以海浪線條與色彩，帶出海洋浪漫風情 ;「藝術新銳區」以徵件方式選出34位藝術家。整個博覽會由46位藝術家超過400件作品，作品形式含括平面繪畫、雕塑、裝置、錄像及音樂。今年漾藝博是第五屆，前四屆總共成交245件作品。

插畫家POCA因為曾經有高雄求學及駁二駐村的經驗，海港成為她創作中重要的描繪對象，善於將港口的機具與船隻擬人化，創造出溫暖人心的海洋景色。藝術家陳奕維把進入西藏觀察到當地人與大地的關係、生死觀，展現在一紀實作品中。

年輕藝術家詹邠的「自拍英雄」系列，饒富趣味。記者徐如宜／攝影
年輕藝術家詹邠的「自拍英雄」系列，饒富趣味。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者...
「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者徐如宜／攝影
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漾藝博以40歲以下、無畫廊經紀約的獨立個體藝術家為主角。記者徐如宜／攝影
漾藝博以40歲以下、無畫廊經紀約的獨立個體藝術家為主角。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者...
「2019高雄漾藝術博覽會」12月13日至15日在駁二藝術特區P2倉庫登場。記者徐如宜／攝影
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藝術家駁二

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