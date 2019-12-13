跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

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再過19天即將邁入2020年，「國境之南」屏東這回跨年夜也相當熱鬧，不只有縣府舉辦「Ｋ歌之夜」由多名暢銷曲歌手，帶領民眾一同Ｋ歌跨年，另外，東港鎮、里港鄉、三地門鄉等地方鄉鎮，從漁港到原鄉都舉辦跨年晚會，讓民眾一起過新年。

屏東縣政府在千禧公園31日晚間7點半展開「Ｋ歌之夜」跨年晚會，盼帶領民眾彷彿在大型ＫＴＶ中一同Ｋ歌跨年，其中卡司包含，「島嶼天光」滅火器、「追追追」黃妃、「手放開」李聖傑、「秘密情人」孫淑媚等，暢銷曲歌手及樂團輪番演出經典曲目，並由「愛情男子漢」玖壹壹擔當壓軸，從下午兩點起即設有產業市集。

另外，東港鎮公所在東港溪畔舉辦「閃耀東港 津彩萬分」跨年晚會，晚間七點半開唱，卡司有金曲歌后艾怡良、施文彬、陳孟賢、向惠玲等歌手。

里港鄉公所在過江河堤公園舉辦「真愛阿里港幸福飛揚」跨年晚會，卡斯陣容包含玖壹壹、草屯囝仔、黑旋風、林良歡、莊振凱、許富凱、朱海君、施文彬、郭婷荺等，晚間8點開唱。