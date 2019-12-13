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屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東農業科技園區自2006年開園後，共吸引105家農企業進駐，帶動超過100億元投資金額，園區進駐率更接近100%，因廠商投資意願不斷，行政院核定35.17億元擴區工程經費，將從原規模233公頃，再向外擴充164公頃，預計能創造180億以上產值。

農委會主委陳吉仲、屏東縣潘孟安，今天上午出席農業生物科技園區擴充計畫第一標工程竣工啟用典禮，見證農科園區及屏東在地產業的新里程碑。

潘孟安表示，農業科技園區過去為屏東帶來近2千5百個就業機會及超過100億元的投資金額，而明年3月擴區工程整體完工後，預計至少能提升進駐企業家數至180家、近6千人就業機會，並達到180億元以上產值規模，期許藉由農業科技園區促進在地產業提升，並將MIT的產品推向全世界。

陳吉仲表示，農科園區優異軟硬體投資環境深獲國際大廠肯定，未來農委會將在農科園區建構成型的產業基礎上，持續投入擴充區招商引資，強化臺灣農業的產業價值鏈在全球市場競爭優勢，達到以農科園區為核心，帶動農業轉型提升並邁向國際舞臺之目標。

農科園區指出，受惠於新農業政策帶動，廠商進駐及營運狀況持續成長，近2年產值及就業人口皆創下歷年佳績，顯示政策帶動招商效益正逐步發酵，今日竣工啟用的擴充區腹地已接獲多家企業洽商投資進駐事宜，預計明年初起即可陸續進入實質建廠程序，擴大農業科技產業聚落規模。

本次擴區工程第一標的經費約35.17億元，包含3.89億元之多功能倉儲區（常溫物流）、3.80億元之多功能生活服務區（含農科商務會館及產業人才培育中心）、0.94億元第二期污水處理廠，以及23億元之164.38公頃腹地擴充工程。而整體工程則預計於明年3月完工，盼打造南臺灣獨步全球的農業科技產業聚落。

農委會主委陳吉仲（右5）、屏東縣長潘孟安(右4)，今天上午出席農業生物科技園區擴...
農委會主委陳吉仲（右5）、屏東縣長潘孟安(右4)，今天上午出席農業生物科技園區擴充計畫第一標工程竣工啟用典禮。記者江國豪／攝影
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屏東縣潘孟安農委會

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