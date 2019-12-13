龍鑾潭雁鴨季展開 墾管處辦2個月系列活動

墾丁龍鑾潭是南台灣的雁鴨天堂，每年12月是雁鴨種類、數量的最高峰，墾丁國家公園管理處從22日起至明年2月23日，舉辦「與濕地有約－再現龍鑾潭風華」雁鴨季系列活動。

隨著一波波的冷鋒南下，北國雁鴨再度飛到溫暖的南台灣墾丁國家公園龍鑾潭及周邊的沼澤溼地渡冬，墾管處表示，「與濕地有約－再現龍鑾潭風華」雁鴨季系列活動，內容包括「潭．嘯．風昇」環境教育活動、龍鑾潭自然中心水鳥駐點解說、彩繪Q版野鳥裝置欣賞、闖關遊戲（完成者可參加模彩）、專題演講及有獎徵答，日期地點等詳情至官網查詢。

墾管處指出，每年12月是龍鑾潭雁鴨種類、數量的最高峰，今年入冬以來的紀錄，有鳳頭潛鴨（已超過600隻）、花嘴鴨、小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、赤膀鴨、尖尾鴨及稀有的豆雁、紅頭潛鴨、大斑背潛鴨等。

另外，11月24日還有路過龍鑾潭讓人驚豔的7隻小天鵝，將潭面點綴得熱鬧非凡，墾管處退休技士蔡乙榮表示，小天鵝停留龍鑾潭濕地，至少是第3次紀錄，也是數量最多的1次，但只短暫停留而沒留在恆春半島過冬。

除此外，墾管處說，今年龍鑾潭周邊還有少見的黑鸛、禿鼻鴉、鸕鶿、魚鷹、東方澤鵟、普通鵟、紫鷺、大麻鷺、遊隼及各種椋鳥科等；10月下旬還曾出現台灣首次記錄的西方澤鵟，造成鳥界瘋狂一睹風采。

墾管處表示，龍鑾潭不但是南台灣重要的水鳥棲地，也已列為國家重要濕地之一，多年的調查顯示，龍鑾潭有20餘種雁鴨，每年從12月至次年2月間是遊客觀賞水鳥生態的最佳時機。