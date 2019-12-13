親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大選評論／青年安居如何可能？盤點政黨選前居住政策

韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

2019-12-13 15:54聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

暌違近兩年的「 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽」今年重返屏東東港大鵬灣，定15日上午7時開賽，也是唯一封閉國道三號 （南州—大鵬灣）的鐵人賽事，吸引國內外好手和親友加油團約5000人到場，周邊旅宿店14日幾乎被搶訂一空；業者說，大鵬灣BOT廠商7月退場後，人氣滑落，鐵人賽事帶動的商機，為正值旅遊淡季的低迷市場注入一股活水，一日滿房也是小確幸。

台灣鐵人三項公司表示，標準組賽事為游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里，吸引10國、1500名好手參賽，另有小鐵人和多位身障國手參與的接力賽事，加油親友及觀賽民眾預計吸引5000人在旅遊淡季時湧進東港；為激發選手潛力，標準組選手自行車項目若打破台灣鐵人一哥謝昇諺創下57分17秒的紀錄，將贈市價13萬元的車架，另每1人完賽就捐50元給華山、創世基金會做公益。

主辦單位說，游泳場地在大鵬灣帆船基地，自行車封閉國道南州大鵬灣段及環灣大道，讓選手享受極速騎乘樂趣，路跑賽段在環灣大道，可飽覽秀麗的鵬灣大橋、潟湖、濕地生態景觀，賽後有總鋪師現場烹煮東港特色美食飯湯和甜點湯品，讓完賽選手品嚐在地好滋味；大鵬灣國家風景區管理處提醒，自行車約有15公里賽程在國道三號上，當天從上午5時半到10時半，封閉大鵬灣到南州交流道路段。

大鵬灣BOT廠商以政府無解決水質汙染誠意並以低價和廠商營業項目競爭，年初向政府提解約，隨著開業8年、全台唯一經過FIA認證G2等級賽車場、卡丁車場在7月中關場，東方渡假酒店在9月底歇業，宣告全部退出，在司法仲裁程序未完成前，暫派保全在路口禁止外人進入，台灣燈會高人氣的海之女神，原計畫持續發光，也因廠商退出而熄燈，人氣已大不如前。

吳姓在地旅宿業者說，外地遊客多以為廠商退出後就沒什麼好玩的，人氣不如以往，其實，水陸活動完全不受影響，包含重型帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船、鵬琉線來回船，還有開橋秀和迷人夕陽，周邊有60幾家合法民宿和巧克力莊園、鱈魚香絲觀光工廠等；這次的鐵人賽事為在地旅宿業創造一日滿房行情，為正值淡季的低迷市場注入一股活水，也是小確幸。

「 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽」今年重返屏東東港大鵬灣，定15日上午7...
「 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽」今年重返屏東東港大鵬灣，定15日上午7時開賽，也是唯一封閉國道三號 （南州—大鵬灣）的鐵人賽事，吸引國內外好手和親友加油團約5000人到場。記者潘欣中／翻攝
分享
「 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽」今年重返屏東東港大鵬灣，定15日上午7...
「 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽」今年重返屏東東港大鵬灣，定15日上午7時開賽，也是唯一封閉國道三號 （南州—大鵬灣）的鐵人賽事，吸引國內外好手和親友加油團約5000人到場。記者潘欣中／翻攝
分享

大鵬灣自行車東港

延伸閱讀

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品...

文青小旅行！ 走訪6個「台中西區」文青味十足...

日本美妝產品在大陸人氣高漲 威脅南韓龍頭地位

遠航停航！樺璽與故宮南院BOT解約 投資觀光...

相關新聞

教團頒發金驢獎 高市教育局長：笑笑就好！社會太苦悶

2019-12-13 16:46

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

前線島嶼的告白：海峽兩岸衝突下的馬祖

2019-12-13 12:23

保留東引歷史記憶 「海龍」2字刻在石上緬懷蛙兵

2019-12-13 11:21

金門紫菜採收 民眾排隊搶購

2019-12-13 00:03

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

高雄空品變好 空汙費減收11%

2019-12-12 23:02

高市議會閉幕 藍綠「比大聲」

2019-12-12 22:58

不塑之客新招 雨衣「琉」著用

2019-12-12 22:56

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

高雄典範企業領航獎頒獎 葉匡時：盼帶動下波經濟成長

2019-12-12 17:51

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

飄臭養雞場撤照 黃國昌：繼續監督到拆除為止

2019-12-12 15:24

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

2019-12-12 13:22

影／高雄市議會閉幕藍綠尬聲 藍喊高雄加油綠批落跑市長

2019-12-12 12:40

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

屏東演藝廳聖誕味滿滿！20日音樂會穿聖誕裝領好禮

2019-12-12 11:37

小琉球邀你當「不塑之客」 島民行動減塑又有新點子

2019-12-12 11:28

脫下白袍化身音樂家 80名亞洲醫師來台演出助癌友

2019-12-12 11:26

空汙排放減量 高雄工廠空汙費較去年同期減收11％

2019-12-12 11:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

大龍市場明開幕 打卡上傳送限量文青風帆布購物袋

2019-12-12 17:05

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

2019-12-12 18:51

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top