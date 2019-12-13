大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

暌違近兩年的「 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽」今年重返屏東東港大鵬灣，定15日上午7時開賽，也是唯一封閉國道三號 （南州—大鵬灣）的鐵人賽事，吸引國內外好手和親友加油團約5000人到場，周邊旅宿店14日幾乎被搶訂一空；業者說，大鵬灣BOT廠商7月退場後，人氣滑落，鐵人賽事帶動的商機，為正值旅遊淡季的低迷市場注入一股活水，一日滿房也是小確幸。

台灣鐵人三項公司表示，標準組賽事為游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里，吸引10國、1500名好手參賽，另有小鐵人和多位身障國手參與的接力賽事，加油親友及觀賽民眾預計吸引5000人在旅遊淡季時湧進東港；為激發選手潛力，標準組選手自行車項目若打破台灣鐵人一哥謝昇諺創下57分17秒的紀錄，將贈市價13萬元的車架，另每1人完賽就捐50元給華山、創世基金會做公益。

主辦單位說，游泳場地在大鵬灣帆船基地，自行車封閉國道南州大鵬灣段及環灣大道，讓選手享受極速騎乘樂趣，路跑賽段在環灣大道，可飽覽秀麗的鵬灣大橋、潟湖、濕地生態景觀，賽後有總鋪師現場烹煮東港特色美食飯湯和甜點湯品，讓完賽選手品嚐在地好滋味；大鵬灣國家風景區管理處提醒，自行車約有15公里賽程在國道三號上，當天從上午5時半到10時半，封閉大鵬灣到南州交流道路段。

大鵬灣BOT廠商以政府無解決水質汙染誠意並以低價和廠商營業項目競爭，年初向政府提解約，隨著開業8年、全台唯一經過FIA認證G2等級賽車場、卡丁車場在7月中關場，東方渡假酒店在9月底歇業，宣告全部退出，在司法仲裁程序未完成前，暫派保全在路口禁止外人進入，台灣燈會高人氣的海之女神，原計畫持續發光，也因廠商退出而熄燈，人氣已大不如前。