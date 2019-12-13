屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

一名網友稱讚屏東是個適合定居的好地方，不過卻讓網友們有不同意見。 圖／翻攝自ptt 分享 facebook 台灣哪裡適合定居久住？相信許多人會選擇交通、生活便利的地方，例如台北高雄等大都會區，那屏東適合定居嗎？有網友貼文表示日前到屏東發現了幾項優點，在路上沒有壓迫感、食物便宜又好吃、店家也很親切等等，讓他很想住下來，不過網友對此看法不一，有人認同但也有人不以為然，貼文引發了論戰。

原PO在PTT上寫道之前到屏東住了幾天，期間他發現並沒有看到有警察站在路邊，這種情形在北部反而少見，也因此讓他覺得沒有壓迫感。食物方面，他認為物價很便宜，例如吃一碗鍋燒意麵，一大碗只要50元，店家給料也很有誠意，讓他覺得很滿意。

原PO還發現幾個優點，屏東文青咖啡店很多、民宿老闆很好客、在市區生活很便利，家樂福、百貨公司都有，讓他動了想買房子定居在屏東市區的念頭，他也好奇的想問其他網友「屏東是不是被低估的好地方？」

貼文引來網友正反兩面看法，有人覺得原PO太誇大其詞，「你退休待那邊就很好，找工作你就會崩潰」、「屏東是人治的地方，說好聽就大家很友善，說難聽就是出事了警察也跟擺設一樣，在人治的地方出事了，不找警察找關係最重要」、「很像以前的高雄，整天賣幸福感當政績，然後人口一直外移」、「離高雄太近，年輕人都跑去高雄工作了」。

不過也有人贊同原PO的看法，「住起來是真的蠻舒服的，天氣暖雨天少，該有的生活機能也都有」、「我認識一對退休夫妻原本住墨爾本，搬來東港住，誇獎東港比墨爾本還棒」、「2家家樂福、2家百貨、2間影城，還有panda、ubereats，已經海放很多地方了」、「屏東市很繁榮~應有盡有」、「有錢來過退休生活很適合」。

還有網友點出致命的缺點，「空氣不好，其他生活機能還不錯」、「屏東市區說真的蠻適合生活的，除了空氣糟跟交通狀況可怕之外，其他很多都很不錯」、「高雄下風處，滿滿的pm2.5」、「可惜pm2.5吸到飽」。