親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

愛情摩天輪招商延誤 交通部航港局駁斥卡韓

2019-12-12 19:01中央社 高雄12日電

高雄市經發局上月召開「愛情摩天輪暨複合商業開發案」招商說明會後，有多個國際團隊表...
高雄市經發局上月召開「愛情摩天輪暨複合商業開發案」招商說明會後，有多個國際團隊表達投資意願。圖為詢問度最高的16到18號碼頭基地口。 圖／高雄市經發局提供
分享
高市經發局今天質疑，愛情摩天輪構想吸引很多國內外投資者，但因交通部至今未同意簽訂三方開發協議書，導致原擬12月招標延誤，籲中央勿政治操作，但航港局駁斥「卡韓」說法。

交通部航港局副局長陳賓權告訴中央社記者，希望土地開發公司及港務公司提出的開發計畫要有相關愛情摩天輪的開發內容，讓航港局了解開發效益，航港局樂見投資計畫，聲明沒有「卡韓」的問題。

高雄市長韓國瑜8月底出席愛情摩天輪招商說明會時，曾表示順利的話，預計12月公告招商。市府經發局長伏和中、都發局長林裕益、高雄港區土地開發公司總經理洪東煒等人今天召開記者會說明愛情摩天輪辦理進度。

伏和中指出，市府9月初在高雄港區土地開發公司董事會提案，將愛情摩天輪開發案正式納入港區招商。目前愛情摩天輪提案有來自法國等7家投資業者，廠商看上愛河出海口一帶舊港區碼頭範圍開發基地，多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區土地。

他指出，市府6月與交通部航港局、台灣港務公司完成開發協調，但是交通部至今仍未同意簽訂三方土地開發協議書。

林裕益指出，高雄港區碼頭占地32.4公頃，是高雄市、港市合資成立的高雄港區土開公司經營範圍，目前開發面積不到3%，呼籲加速開發計畫，勿因為政治操作影響港區發展。

林裕益指出，土地開發協議書在6月達成共識，如今又延遲近半年，質疑是不是「逢韓必卡」，促交通部儘快同意。

愛情航港局高雄港

延伸閱讀

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年...

蔡英文拋8年20萬戶社宅 柯文哲開砲

高雄都發局力推「6大住宅輔助計畫」照顧更多弱...

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

高雄典範企業領航獎頒獎 葉匡時：盼帶動下波經濟成長

2019-12-12 17:51

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

飄臭養雞場撤照 黃國昌：繼續監督到拆除為止

2019-12-12 15:24

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

2019-12-12 13:22

高雄市議會閉幕藍綠尬聲 藍喊高雄加油綠批落跑市長

2019-12-12 12:40

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

屏東演藝廳聖誕味滿滿！20日音樂會穿聖誕裝領好禮

2019-12-12 11:37

小琉球邀你當「不塑之客」 島民行動減塑又有新點子

2019-12-12 11:28

脫下白袍化身音樂家 80名亞洲醫師來台演出助癌友

2019-12-12 11:26

空汙排放減量 高雄工廠空汙費較去年同期減收11％

2019-12-12 11:26

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

高雄新任新聞局長…丁樂群臨危受命 以誠懇「化妝」

2019-12-11 23:32

枋寮5養雞場撤照 鄉民放鞭炮

2019-12-11 23:31

高市生育津貼 3年後達「258」

2019-12-11 23:28

高流中心 董監事不採任期制

2019-12-11 23:27

高鐵南延+快速公路 交部砸千億建設屏東

2019-12-11 23:20

默默行善11年 愛心團隊免費幫弱勢童驗光配鏡

2019-12-11 23:16

高雄反空汙遊行 環團籲林園人站出來

2019-12-11 23:14

高流中心組織人事這麼重要？藍綠議員吵到動表決

2019-12-11 22:29

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

愛心驗光團隊默默行善11年 弱勢學童「眼睛亮了」

2019-12-11 16:20

影／「體檢行的正義」回響 幸福巴士駛入屏東牡丹

2019-12-11 16:15

讓行人過馬路喘息暫停 高雄市設置4處「行人庇護島」

2019-12-11 14:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

千棵落羽松紅了！盧秀燕臉書推薦「祕境市區就有」

2019-12-12 14:37

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

2019-12-12 13:22

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

2019-12-12 13:45

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

高流中心組織人事這麼重要？藍綠議員吵到動表決

2019-12-11 22:29

新北「嗨漁港」 規畫海洋遊樂動線

2019-12-11 23:32

相隔39分鐘宜蘭又來震 消防局：無災情傳出

2019-12-11 22:39

竹市街道犬貓遺體 將人道處理

2019-12-12 00:40

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

高鐵南延+快速公路 交部砸千億建設屏東

2019-12-11 23:20

新北玩遊艇 串起基宜近海航線

2019-12-11 23:36

汙水管線順暢水流不惡臭 全靠這台神奇廂型車

2019-12-12 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top