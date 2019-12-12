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屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東科技大學資訊管理系助理教授許志仲帶領「前瞻視覺實驗室」，培養同學利用資訊管理技能，順應AI發展趨勢，將「電腦視覺」與「深度學習」兩大面向導入教學，提升同學在軟體設計與時事敏銳度，設計出益於網路社群以及生活應用的專業程式，在國際屢獲大獎為台爭光。

資管系大四李俊毅、吳紹民以大量社群媒體的統計資料、照片與其EXIF等細節，採用「高階與中階語意資訊 」 與「Meta-data」研發出了一套「Multimodal Feature Mining （MFM） 技術」，參加多媒體領域國際頂尖會議ACM Multimedia 2019所舉辦的SMPC競賽獲世界冠軍。可同時探索不同種類的資料特徵，進而精準預測出發文的點擊率。可讓廣告公司輕易預測潛在熱門文章，將廣告置入，將其收益程度最大化。

許志仲表示，廣告商、新聞社群欲得知何種內容搭配可吸引高點擊，只要透過MFM技術分析發文的照片、描述文字、標籤等「多模資料」，即可預測發文點擊率高低，誤差結果僅差距約2、30之間，商業價值很高。系統發表時，台下臉書研究員對此也很感興趣，可以反向操作用於「公平排序」，用於防範網軍帶風向的可能。

另外，資管系曾文海與楊皓珽，參加電腦視覺領域最頂尖會議（IEEE ICCV）中自駕車的預測競賽，獲世界第3名。碩二研究生莊易修，在2019國際上影像處理領域頂尖研討會（IEEE ICIP）中獲ICIP最佳學生論文獎，成為本年度ICIP唯一獲得學術獎項之台灣團隊。

屏科大資管系前瞻視覺實驗室主要研究方向分為「電腦視覺」結合「深度學習 」的相關應用，例如「自駕駛視覺輔助系統」、「偽造影像的辨識 」、「車輛重識別 」、「車輛偵測」、「社群媒體點擊率預測 」、以及「影像超解析度 」等，屢獲國際大獎，顛覆學界印象，許志仲說這回出國比賽可說是一戰成名，也有助學生就業，希望盼能打入竹科，成為台灣未來科技重鎮人才。

屏東科技大學資訊管理系助理教授許志仲帶領「前瞻視覺實驗室」，培養同學利用資訊管理...
屏東科技大學資訊管理系助理教授許志仲帶領「前瞻視覺實驗室」，培養同學利用資訊管理技能，順應AI發展趨勢，屢獲國際大獎。記者江國豪／攝影
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資管系大四李俊毅參加多媒體領域國際頂尖會議ACM Multimedia 2019...
資管系大四李俊毅參加多媒體領域國際頂尖會議ACM Multimedia 2019所舉辦的SMPC競賽獲世界冠軍。記者江國豪／攝影
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屏科大資管系前瞻視覺實驗室，屢獲國際大獎，顛覆學界印象。記者江國豪／攝影
屏科大資管系前瞻視覺實驗室，屢獲國際大獎，顛覆學界印象。記者江國豪／攝影
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屏科大資管系前瞻視覺實驗室，屢獲國際大獎，顛覆學界印象。記者江國豪／攝影
屏科大資管系前瞻視覺實驗室，屢獲國際大獎，顛覆學界印象。記者江國豪／攝影
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