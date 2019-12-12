高雄典範企業領航獎頒獎 葉匡時：盼帶動下波經濟成長

2019高雄典範企業領航獎頒獎典禮暨國際廠商交流商洽會今天舉行，計有35家獲獎廠商出席，副市長葉匡時表示，過去20多年，高雄經濟轉型在尋找新經濟動能上有所不足；希望得獎的優秀在地企業，能加速升級、研發，作為帶動高雄下一波經濟成長重要動力。

高雄首度舉行在地典範企業頒獎，肯定中小企業深耕高雄，並開拓國際能見度。葉匡時表示，高雄過去為工業重鎮，像石化業、金屬產業、鋼鐵產業，高雄一直在找尋經濟轉型的契機，但過去20多年，高雄在尋找新經濟動能是有不足的，所以經濟收入與台北、台中的距離愈來愈大。

葉匡時說，韓國上任後非常關心產業發展，並從兩地方著手，一是透過新創企業發展更多產業領域，市府也因此成立青年局協助新創；二是加速既有產業升級轉型，如能加大升級力道及研發創新，帶動其他周邊產業鏈企業同步茁壯，高雄經濟發展的力量會更巨大。期待今獲獎的企業，能作為帶動下一波經濟成長重要動力。