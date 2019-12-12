碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

經發局長伏和中表示，愛情摩天輪開發案已納入港市招商，預定12月由高雄港土開公司公開招標，但交通部延宕半年未核定，至今無法進行後續招商。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜提出的愛情摩天輪又被「卡」？高雄市經發局、都發局及港區土開公司下午舉行「愛情摩天輪辦理進度說明會」，經發局長伏和中表示，市府8月舉辦招商說明會後，9月提案土開公司董事會，正式納入港區招商，有7國設計團隊表達投資意願，原定12月公開招標，但交通部延宕半年未核定，至今無法進行後續招商。

都發局長林裕益更表示，愛情摩天輪預定開發區位為高雄港區1到10號碼頭、16到18號碼頭、21號碼頭區域，全都是土開公司經營範圍，過去前市府及交通部高雄港務局，在愛河與港區水岸開發中，都曾規畫過「摩天輪」，「為何換成韓市府加上『愛情』兩字就被卡？」

「為何同樣是摩天輪，多了愛情兩字就卡住了？不要愛情或沒有愛情的摩天輪，是不是就可以來核定？」林裕益說，市府早在6月25日就函請航港局及港務公司簽定協議書，期間交通部卻要求補充開發計畫，「一切重頭再來」，連立委10月提案要求航港局1個月內完成協議書簽定，過2個月仍無進展，「到底發生什麼事？大家都不知道交通部為何要卡這個案子」。

從前高市副市長轉任土開公司總經理的洪東煒更說，交通部用許多理由，要航港局及港務公司補充許多資料，這都是內部的事，卻以此來對抗善意的第三人高市府，「這樣沒有邏輯、沒有道理」，交通部航港局之前與市府也達成共識，「怎麼現在價值錯亂，為卡韓而卡韓？」

洪東煒也坦言，該份開發核可協議書生效日期為6月3日，如交通部遲不核定，未來一旦開發，國有地回饋市府比例會從42%回復到52%，會讓國庫損失超過11億元的土地，相關官員難辭其咎。