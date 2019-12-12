飄臭養雞場撤照 黃國昌：繼續監督到拆除為止

組環境汙染自救會的屏東縣枋寮鄉代林文央，憶及5年來長期抗爭終獲勝利，心中百感交集。圖／林文央提供 分享 facebook

民進黨屏東縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的樂樂等5家養雞場，居民因雞屎臭味展開長達5年抗爭，時代力量立委黃國昌更點名議長包庇姪女違法經營；屏東縣政府昨天以5間養雞場裁罰3次仍未改善為由，依畜牧法規定撤照，強調是依法行政，周碧雲怒指行政機關違法濫權，枋寮鄉民今天不僅繼續放鞭炮，還以貼紅紙慶祝；黃國昌在臉書發文，會繼續監督直到違法養雞場順利拆除乾淨，還給鄉親一個合理生活環境為止。

組環境汙染自救會的林文央（左）和張仁吉，開心接下縣議員周碧雲所經營樂樂等5家養雞場撤照的紅色賀紙。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

組環境汙染自救會的枋寮鄉代林文央說，從帶隊開始抗爭多次，與分局長對峙，下著雨的夜，經過了好幾次，為了地方安靜，乾淨，清淨的空氣拚了5年，帶隊抗爭，跑總統府，法院出庭，真的好像是用命在拼，他和張仁吉也被告，終於讓他們吐了一口怨氣，生存的正義，等待了漫長的5年，想到這裡，淚水潸然淚下，心酸的是，守護地方，捍衛生存權，竟然被政客糟踏5年了。

黃國昌得知撤照消息後也在臉書貼文，「因為地方勢力與政治的盤根錯節，那麼多年的違法，就是撤不了照，就是讓枋寮人繼續聞著雞屎臭，現在好不容易因為媒體報導引起關注，違法養雞場終於在選前被廢照；我們要向過去這4年，為了這件事站出來抗議的屏東鄉親致敬，謝謝您們，從未放棄」。

周碧雲發文反擊，牧場為農委會所推廣的水濂式舍體，被稽查500次以上符合環保法規，公害議題被抹黑渲染成不堪入目，政治操作凌駕法令規章，是對台灣農業嚴重打擊，加上政治操作有心人士無下限作秀，行政機關怠為作為、違法濫權，台灣農業的悲哀。枋寮鄉民張仁吉說，周碧雲一定會提起行程訴願，但目前就是不能養雞，如有飼養行為就是違法，也是在挑戰公權力，好不容易撤照了，他們會更加努力守護地方，直到硬體設備拆除為止。