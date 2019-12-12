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上海體育局拜訪金門 盼促兩地馬拉松交流

2019-12-12 15:03中央社 金門縣12日電

2020金門馬拉松賽將2月8日、9日登場，上海市體育局副局長兼馬拉松組委會執行長楊培剛等人今天拜會金門縣政府，期望促成金門與上海市馬拉松交流活動，縣府表示歡迎。

金門縣政府參議陳金增歡迎上海來賓表示，金門從戰爭走向和平、從對立走向交流，現在兩岸交流十分頻繁，並介紹金門馬拉松是結合島嶼與觀光特色的路跑賽事，更是金門一年一度的重大體育運動賽事，金門賽事特色為樸實、綠化、閩式與戰地風格，相較上海都市型馬拉松別有一番風味。

陳金增同時提到，金門縣冬天有馬拉松、夏天有金廈泳渡與海上長泳，一年四季都可辦理相關活動，以運動賽事帶動觀光，邀請上海民眾共同參與金門馬拉松。

上海市體育局楊培剛說，上海馬拉松自1996年舉辦，形成為具有國際影響、參與人口眾多的傳統賽事，也逐漸成為海內外重要馬拉松賽事，比賽路線沿途經過各著名地標如外灘、南京路步行街、靜安寺、淮海路、新天地、徐匯濱江，終點設置在上海體育場，期待未來可與金門馬拉松合作，雙方有更進一步的交流。

與楊培剛同行的還有上海市台辦交流處副處長孫斌、上海市體育對外交流中心書記嚴靜等人。陳金增贈送縣府紀念酒與馬拉松紀念T恤給上海來賓，對方也回贈上海馬拉松紀念銅盤與賽事禮物，期盼促進與金門的交流和友好關係。

上海金門馬拉松

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