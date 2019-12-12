親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

2019-12-12 13:22聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門水試所輔導本地漁民從事大型海藻「紫菜」的養殖，目前已進入採收的季節，業者陳水盛為了回饋鄉親，今日以低於行情價「一台斤150元」，半買半相送在自家門口銷售，吸引不少民眾到場排隊搶購，有民眾還當場試吃，說真的很鮮甜，吃的到「尚青」好滋味。

金門縣水產試驗所從前年起開始輔導地區養殖戶，試著養殖「紫菜」，輔導戶之一陳水盛，今天進行「頭水」紫菜採收，當紫菜運回新湖漁港時，到場進行校外教學的金門高職漁撈科學生也很開心，金門縣漁會課長林國友現場也進行講解，告訴小學弟、妹，金門海域水溫較台灣低，相當適合大型海藻類植物的養殖，而海藻類養殖汙染低，也被譽為「黑金」，聽完林國友的解說，不少師生都直接拿起紫菜「生吃」，直說很甜。

陳水盛稍後也在位於成功村的自宅門前開賣現採的紫菜，為了敦親睦鄰，他今年的售價1台斤只收150元，比去年還便宜，希望讓鄉親一起品嘗「海味」，感受豐收的喜悅。

水試所課長李佳發表示，紫菜早年是金門的名產，只不過中途養殖中斷，不過近年來水試所希望藉由養殖示範戶的推廣，讓紫菜產業可以在金門重新茁壯。去年輔導五戶，養殖狀況普通；今年增加至十戶，養殖戶散布在南門海域、新頭海域等地，在海邊、潮間帶來試驗。

李佳發提到，紫菜生長多在冬季，因為需要生長在較為寒冷的地方，因此離島有其優勢，每年約在十月份附苗，讓其在繩索上成長，首次成長其約在四十五天左右，有些區域可收成約六、七次，金門大約從十月到明年一、二月左右，可收成四到六次左右。而今年第一批採收的紫菜，俗稱為「頭水」，第二批為「二水」，其次為「三水」，較早採收的紫菜，口感與營養價值則會較高，而最早採收的「頭水紫菜」，通常都是品質最好的一批。

現場紫菜銷售，完全採自助式，由民眾自己採摘紫菜並秤重。記者蔡家蓁／攝影
現場紫菜銷售，完全採自助式，由民眾自己採摘紫菜並秤重。記者蔡家蓁／攝影
分享
紫菜養殖戶陳水盛在位於成功村的自宅門前開賣現採的紫菜，希望讓鄉親一起品嚐「海味」...
紫菜養殖戶陳水盛在位於成功村的自宅門前開賣現採的紫菜，希望讓鄉親一起品嚐「海味」，吸引民眾排隊搶購。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門高職漁撈科老師也現場試吃起紫菜，直說很鮮甜！記者蔡家蓁／攝影
金門高職漁撈科老師也現場試吃起紫菜，直說很鮮甜！記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣水產試驗所從前年起開始輔導地區養殖戶養殖「紫菜」，今天進行「頭水」紫菜採收...
金門縣水產試驗所從前年起開始輔導地區養殖戶養殖「紫菜」，今天進行「頭水」紫菜採收，當紫菜運回新湖漁港時，到場進行校外教學的金門高職漁撈科學生也很開心，認真的聽金門縣漁會課長林國友（左一）的講解。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門漁民潮間帶

延伸閱讀

陳玉珍仍不適 一回金門就住院

金門高齡八旬老人走失 警方動員順利尋獲

尚青在地海味 金門新鮮紫菜上市

韓國瑜明天飛金門造勢 行程搶先曝光

相關新聞

高雄市議會閉幕藍綠尬聲 藍喊高雄加油綠批落跑市長

2019-12-12 12:40

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

屏東演藝廳聖誕味滿滿！20日音樂會穿聖誕裝領好禮

2019-12-12 11:37

小琉球邀你當「不塑之客」 島民行動減塑又有新點子

2019-12-12 11:28

脫下白袍化身音樂家 80名亞洲醫師來台演出助癌友

2019-12-12 11:26

空汙排放減量 高雄工廠空汙費較去年同期減收11％

2019-12-12 11:26

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

高雄新任新聞局長…丁樂群臨危受命 以誠懇「化妝」

2019-12-11 23:32

枋寮5養雞場撤照 鄉民放鞭炮

2019-12-11 23:31

高市生育津貼 3年後達「258」

2019-12-11 23:28

高流中心 董監事不採任期制

2019-12-11 23:27

高鐵南延+快速公路 交部砸千億建設屏東

2019-12-11 23:20

默默行善11年 愛心團隊免費幫弱勢童驗光配鏡

2019-12-11 23:16

高雄反空汙遊行 環團籲林園人站出來

2019-12-11 23:14

高流中心組織人事這麼重要？藍綠議員吵到動表決

2019-12-11 22:29

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

愛心驗光團隊默默行善11年 弱勢學童「眼睛亮了」

2019-12-11 16:20

影／「體檢行的正義」回響 幸福巴士駛入屏東牡丹

2019-12-11 16:15

健康高齡友善城市 部落獲獎

2019-12-11 14:16

讓行人過馬路喘息暫停 高雄市設置4處「行人庇護島」

2019-12-11 14:01

網路替代馬路 移民署行動列車推廣線上申辦服務

2019-12-11 13:25

台南市立殯儀館丁級禮廳整修啟用 盼減少治喪負擔

2019-12-11 13:09

21日藍綠高雄大遊行 警方高捷部署上百人力防捷運衝突

2019-12-11 12:27

影／校園反毒秀帶動操 小球莊鵑瑛高雄陪你迎耶誕

2019-12-11 11:52

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48

設光化測站、做健檢 環團籲林園人反空汙遊行站出來

2019-12-11 11:27

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

2019-12-11 16:35

慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

扯！上合歡山追雪垃圾隨手扔 網友狠酸：拋棄同伴

2019-12-11 15:30

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

2019-12-11 17:22

金門冬季限定 在地新鮮紫菜明天上市

2019-12-11 16:46

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

2019-12-11 18:47

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

知名廢墟景點遇危機 南投林管處伸援88支漂流木

2019-12-11 18:51

草屯首家公立日照中心開辦 深入社區落腳北勢里

2019-12-11 17:05

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

八里輕軌可行性研究 交部通過審查

2019-12-11 23:06

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

兩套標準？為陸橋通車拆特定參選人競選看板

2019-12-11 16:11

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top