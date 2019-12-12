金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

金門水試所輔導本地漁民從事大型海藻「紫菜」的養殖，目前已進入採收的季節，業者陳水盛為了回饋鄉親，今日以低於行情價「一台斤150元」，半買半相送在自家門口銷售，吸引不少民眾到場排隊搶購，有民眾還當場試吃，說真的很鮮甜，吃的到「尚青」好滋味。

金門縣水產試驗所從前年起開始輔導地區養殖戶，試著養殖「紫菜」，輔導戶之一陳水盛，今天進行「頭水」紫菜採收，當紫菜運回新湖漁港時，到場進行校外教學的金門高職漁撈科學生也很開心，金門縣漁會課長林國友現場也進行講解，告訴小學弟、妹，金門海域水溫較台灣低，相當適合大型海藻類植物的養殖，而海藻類養殖汙染低，也被譽為「黑金」，聽完林國友的解說，不少師生都直接拿起紫菜「生吃」，直說很甜。

陳水盛稍後也在位於成功村的自宅門前開賣現採的紫菜，為了敦親睦鄰，他今年的售價1台斤只收150元，比去年還便宜，希望讓鄉親一起品嘗「海味」，感受豐收的喜悅。

水試所課長李佳發表示，紫菜早年是金門的名產，只不過中途養殖中斷，不過近年來水試所希望藉由養殖示範戶的推廣，讓紫菜產業可以在金門重新茁壯。去年輔導五戶，養殖狀況普通；今年增加至十戶，養殖戶散布在南門海域、新頭海域等地，在海邊、潮間帶來試驗。