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高雄市議會閉幕藍綠尬聲 藍喊高雄加油綠批落跑市長

2019-12-12 12:40聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議會今天閉幕，民進黨議員在主席副議長陸淑美致閉幕詞時，拿著「韓國瑜對不起高雄人」、「光復高雄」等布條站到主席台前，高喊「落跑市長」。陸淑美致完詞之後，國民黨議員獻花給陸，隨後站到民進黨議員前面高喊「高雄加油」，互尬誰大聲。過程還算平和，未起肢體衝突。

當兩方大聲喊話時，大會人員迅速關議場的燈，讓大家離場。

高雄市議會今天閉幕，民進黨議員和國民黨議員互尬誰大聲。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會今天閉幕，民進黨議員和國民黨議員互尬誰大聲。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨韓國瑜高雄市2020選舉

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