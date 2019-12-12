高雄市議會閉幕藍綠尬聲 藍喊高雄加油綠批落跑市長

相關新聞
游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居2019-12-12 12:05
空汙排放減量 高雄工廠空汙費較去年同期減收11％2019-12-12 11:26
金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購2019-12-12 13:22
屏東演藝廳聖誕味滿滿！20日音樂會穿聖誕裝領好禮2019-12-12 11:37
小琉球邀你當「不塑之客」 島民行動減塑又有新點子2019-12-12 11:28
脫下白袍化身音樂家 80名亞洲醫師來台演出助癌友2019-12-12 11:26
卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流2019-12-12 09:44
高雄新任新聞局長…丁樂群臨危受命 以誠懇「化妝」2019-12-11 23:32
枋寮5養雞場撤照 鄉民放鞭炮2019-12-11 23:31
高市生育津貼 3年後達「258」2019-12-11 23:28
高流中心 董監事不採任期制2019-12-11 23:27
高鐵南延+快速公路 交部砸千億建設屏東2019-12-11 23:20
默默行善11年 愛心團隊免費幫弱勢童驗光配鏡2019-12-11 23:16
高雄反空汙遊行 環團籲林園人站出來2019-12-11 23:14
高流中心組織人事這麼重要？藍綠議員吵到動表決2019-12-11 22:29
高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實2019-12-11 21:34
扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回2019-12-11 18:22
枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝2019-12-11 17:47
屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補2019-12-11 17:02
挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區2019-12-11 16:26
愛心驗光團隊默默行善11年 弱勢學童「眼睛亮了」2019-12-11 16:20
影／「體檢行的正義」回響 幸福巴士駛入屏東牡丹2019-12-11 16:15
健康高齡友善城市 部落獲獎2019-12-11 14:16
讓行人過馬路喘息暫停 高雄市設置4處「行人庇護島」2019-12-11 14:01
網路替代馬路 移民署行動列車推廣線上申辦服務2019-12-11 13:25
台南市立殯儀館丁級禮廳整修啟用 盼減少治喪負擔2019-12-11 13:09
21日藍綠高雄大遊行 警方高捷部署上百人力防捷運衝突2019-12-11 12:27
影／校園反毒秀帶動操 小球莊鵑瑛高雄陪你迎耶誕2019-12-11 11:52
藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施2019-12-11 11:48
設光化測站、做健檢 環團籲林園人反空汙遊行站出來2019-12-11 11:27
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
熱門文章
大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道2019-12-11 18:02
枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝2019-12-11 17:47
柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效2019-12-11 21:32
韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞2019-12-12 12:12
屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補2019-12-11 17:02
台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間2019-12-11 14:42
台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出2019-12-11 13:44
太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪2019-12-11 16:35
慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體2019-12-11 18:45
再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道2019-12-11 17:20
嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高2019-12-11 15:36
八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變2019-12-11 18:27
扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回2019-12-11 18:22
童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世2019-12-11 23:03
新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過2019-12-11 20:34
台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密2019-12-12 11:36
高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實2019-12-11 21:34
留言