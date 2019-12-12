游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

游牧民族逐水草而居，國內互助營造公司協理郭鑑智、專案工程處處長鄭敬伶這對夫妻卻是逐工地而居，2名子女都是在工地宿舍懷孕，出生後也都曾跟著他們夫妻兩人四處搬遷，以工地為家。

互助營造公司協理郭鑑智、專案工程處處長鄭敬伶，夫妻倆是工作伙伴，也是知己，兩人攜手帶領工程團隊完成草埔隧道開鑿工程。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

郭鑑智表示，他87年進互助營造，他太太比他早兩年進公司，兩人是同辦公室同事，因覺得「這女孩總笑臉迎人，工作認真，能力又強」，於是「暈船」展開追求，兩人從交往、結婚至今逾20年。

因公司承攬高鐵、機場捷運、南迴公路截彎取直（南迴改）等工程，郭鑑智、鄭敬伶婚後，從民國89年開始，「工地在哪裡，家就在哪裡」！先後待過桃園、台中、新竹、新北、屏東，也因此兩人的長女郭川華讀過4間幼兒園及2所國小；小兒子郭銘豐也讀2所幼兒園及2所國小。

郭鑑智說，長女因不喜歡每次轉學，都要重頭認識新同學新朋友，她在小四時就表示要跟阿嬤住，就由阿嬤照顧，6年前草埔隧道工程施工，他先被派到屏東草埔擔任工地督導，假日就回台北，但4年多前公司再派他太太鄭敬伶接任專案工程處處長，他們夫妻再度於工地「團圓」。

郭鑑智說，因考慮小兒子也給阿嬤帶，阿嬤會太累，夫妻倆事前徵詢小兒子意見後，帶著小兒子搬到草埔的工地宿舍定居，小兒子小三轉學草埔國小，至今一待4年多，現已是台東市均一中學國中部二年級學生。

鄭敬伶說，還好小兒子個性開朗也獨立，很快跟草埔國小的同學融合在一起，學排灣族語、學射箭、學跳舞及歌謠，小學過得很開心，還曾參加屏東縣政府、草埔鄉公所、台東縣政府等單位舉辦的原住民傳統射箭比賽，獲得的金牌多達20幾面。