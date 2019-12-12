屏東演藝廳聖誕味滿滿！20日音樂會穿聖誕裝領好禮

耶誕節將近，全台各地充滿濃濃耶誕氣氛，屏東演藝廳12月20日晚上7點，在戶外廣場舉辦「幸福抵家」聖誕音樂會活動，由屏東在地的傑出音樂團體帶來一系列精彩應景曲目，當天還有暖心市集、耶誕老公公發送限量好禮，以及手繪DIY許願動畫活動，陪伴民眾提前歡度溫馨耶誕。

屏東演藝廳廣場夢幻聖誕樹亮燈後，搭配夜間光環境營造，近日吸引不少民眾駐足拍照，感受節慶氛圍。

去年引起熱烈迴響的屏東演藝廳聖誕音樂會，今年以「幸福抵家」為主題，20日晚邀請到屏東聯合管樂團、寶齡爵仕人聲樂團、摧洛樂團、屏東愛樂室內樂團、阿緱囝仔人聲樂團等樂團接力演出濃郁聖誕風情，現場還有手繪DIY許願活動，即時將民眾繪製的圖樣以3D動畫的方式，呈現在戶外大型LED電視牆中，欣賞音樂之餘，也能許下耶誕祝福。歡迎民眾當天以聖誕裝扮出席並現場打卡，即可獲得限量好禮。

文化處表示，12月屏東演藝廳推出多場親子共賞的表演節目，14、15日在演藝廳實驗劇場有自製兒童劇「七日的青鳥」，劇情取材自廖健宏、林秀穗老師的同名作品，故事中每個小人物都似曾相識，似乎像周圍朋友的故事又或是你我的故事，傳達出其實一直在身邊的「平凡幸福」，透過藝術表演傳送溫馨祝福。