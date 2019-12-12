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小琉球邀你當「不塑之客」 島民行動減塑又有新點子

2019-12-12 11:28聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東離島小琉球是國內重要的海龜棲息地，但觀光客帶來龐大垃圾量也為小島帶來沉重壓力，島上居民了解生態環境對永續發展的重要，許多店家自發性祭出優惠鼓勵遊客落實環保，長期關注海廢議題的「青瓢」與「海湧工作室」合作發起「琉島傳奇」環保手遊後，明年再推環保餐具租借與「雨衣琉著用」，盼藉有趣的環保行動，大家一起當個「不塑之客」。

「琉島傳奇」環保手遊是串聯島上友善環境店家，由店家自發性提供獎品，鼓勵遊客響應自備餐具、退回房間備品等環保行動，從源頭開始垃圾減量；台灣咾咕嶼協會理事長蔡俊吉說，要解決小琉球的垃圾問題，提升環保餐具的便利性是很重要的，「現在有越來越多人關心環保，雖然願意用環保餐具，但帶出去玩行李會變成實在很不方便，餐具租借可省去攜帶的麻煩，提升遊客使用環保餐具意願」。

他說，島上氣候潮濕，遊客遇到下雨多會使用輕便型雨衣，但輕便型雨衣質輕、易破又便宜，往往穿過即丟，每逢下雨總會塞爆垃圾桶，除造成垃圾問題，更是資源浪費，丟棄的輕便型雨衣其實大多仍可繼續使用，琉島傳奇工作團隊發起「雨衣琉著用」行動，將狀況好的雨衣收回清洗曬乾後，放置民宿、店家和便利超商供遊客免費取用，重複利用還能減緩垃圾問題。

大鵬灣國家風景區管理處說，法國旅遊節目「Echappees belles」（中譯：美麗逍遙遊）製作團隊上周到台灣環島拍攝，由海洋旅遊達人黃小莫陪同小琉球取景，帶著環保杯裝飲用水、使用便當盒買海龜燒等，也品嘗在地減塑餐廳的料理、入住環保旅店，體驗帶著環保餐具的永續旅遊，對小琉球美麗風景與島民用行動營造減塑友善環境留下深刻印象。

法國旅遊節目「Echappees belles」製作團隊上周到台灣環島拍攝，由海...
法國旅遊節目「Echappees belles」製作團隊上周到台灣環島拍攝，由海洋旅遊達人黃小莫（右）陪同小琉球取景，帶著環保杯裝飲用水、使用便當盒買海龜燒等，也品嘗在地減塑餐廳的料理、入住環保旅店，體驗帶著環保餐具的永續旅遊。圖／鵬管處提供
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「雨衣琉著用」雨衣陳列架，由便利商店閒置的展示架再利用而成，由於材質是紙類，外表...
「雨衣琉著用」雨衣陳列架，由便利商店閒置的展示架再利用而成，由於材質是紙類，外表還以廢棄輕便型雨衣包覆，避免雨天受潮毀損。圖／海湧工作室提供
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屏東小琉球琉島傳奇工作團隊發起「雨衣琉著用」行動，將狀況好的雨衣收回清洗曬乾後，...
屏東小琉球琉島傳奇工作團隊發起「雨衣琉著用」行動，將狀況好的雨衣收回清洗曬乾後，放置於民宿及在地店家供需要的遊客免費取用，重複利用資源還能減緩垃圾問題。圖／海湧工作室提供
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屏東小琉球琉島傳奇工作團隊發起「雨衣琉著用」行動，將狀況好的雨衣收回清洗曬乾後，...
屏東小琉球琉島傳奇工作團隊發起「雨衣琉著用」行動，將狀況好的雨衣收回清洗曬乾後，放置於民宿及在地店家供需要的遊客免費取用，重複利用資源還能減緩垃圾問題。圖／海湧工作室提供
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經過整理後的輕便型雨衣，放置在「雨衣琉著用」的雨衣展示架，需要的遊客可以免費索取...
經過整理後的輕便型雨衣，放置在「雨衣琉著用」的雨衣展示架，需要的遊客可以免費索取。圖／海湧工作室提供
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小琉球餐具海龜

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