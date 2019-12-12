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空汙排放減量 高雄工廠空汙費較去年同期減收11％

2019-12-12 11:26聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市環保局空噪科統計，市府今年推動興達電廠秋冬停機減煤，各工廠鍋爐燃油改燃氣及汙染改善協商輔導等一籃子措施，並配合投資汙染防制設備、燃油燃煤改燒天然氣及秋冬降載減排後，今年空汙排放減量，空汙費隨之減收11%。108年上半年高雄市工廠空汙費收入，較去年同期減少1771萬元。

環保局空噪科長黃家俊表示，工廠空汙費是根據汙染物排放量來收費。今年減少的排放量有7成5來自於大型工廠，汙染排放越少，繳交的費用就越低。比較同期，107年上半年空汙費收入1億6264萬元，108年上半年為1億4494萬元。

環保局進一步說明，從連續排放自動監測系統(CEMS)的數據分析，30家大型工廠的汙染排放量，占高雄市工廠的74%。截至今年10月，排放量比去年同期大幅降低，硫氧化物即減少了2503公噸，減幅達22.4%，相當於減少了4.7座中油大林廠；氮氧化物減少3317公噸，減幅達17.3%，相當於減少2.9座中油大林廠的年排放量。

黃家俊指出，汙染排放的減少，已反映在空氣品質的改善上。高雄市今年4月至今，沒有發生任何一天平均PM2.5紅害日，空氣品質良率75.7%，比去年同期70.6%增加5.1%。

環保局肯定工廠配合減排，繼續推動包括興達電廠秋冬停機減煤、已送環保署審核的電力設施加嚴標準、鍋爐燃油改燃氣、老舊柴油車汰換等。

高雄市今年空汙排放改善，工廠空汙費與去年一至六月同期相比減收11%。圖／高雄市環...
高雄市今年空汙排放改善，工廠空汙費與去年一至六月同期相比減收11%。圖／高雄市環保局提供
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