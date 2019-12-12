脫下白袍化身音樂家 80名亞洲醫師來台演出助癌友

由10個不同國家醫師組成的「亞洲醫師交響樂團」，在台灣癌症基金會、醫聲室內樂團牽線下，80位跨國醫師浩浩蕩蕩抵台，將於12月13日晚間7點30分在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行慈善音樂會，門票收益將捐助台灣癌症基金會，作為南部癌症弱勢家庭的救助計畫。

出身癌症弱勢家庭的葉同學，是高苑科技大學建築系大四學生，母親在她高中時發現罹患大腸癌辭去工作治療，葉同學為了家中經濟，一度想放棄升學，為此與母親發生多次爭執；後來葉同學一邊念書、一邊在校兼職3份工讀，並爭取各項獎學金，去年還獲得高市學生設計新人獎。

葉同學為感謝亞洲醫師交響樂團為癌症家庭付出的貢獻，除現身分享心路歷程，也將自己親手畫的「我的老家」送給樂團，象徵抗癌是條艱辛又緩慢的路程，如同回老家的路，一路上雖崎嶇難行，只要朝家的那道微光前進，就能走出黑暗。

亞洲醫師交響樂團發起人福本學表示，10年前他參與世界醫師交響樂團，脫下白袍化身音樂家到維也納演出，去年他發起樂團在東京橫濱首演，希望也能透過音樂帶給亞洲癌症家庭一股暖流。