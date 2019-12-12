卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

原訂12月19日在高雄海洋文化及流行音樂中心舉辦的「室內表演廳」測試性演出，已發出千張票券，確定要延期了。外界質疑是文化部「卡韓」，高雄市文化局表示，文化部要求高流比照北流測試場相關條件，文化局兼顧公共安全及市民權益，決定延後辦理。

高雄市文化局今天表示，因應文化部要求高雄流行音樂中心測試場應比照北部流行音樂中心測試場的相關條件，且經多方考量整體效益並評估對工程進度的影響後，認為目前並非辦理的最佳時機。在力求達到測試目的、不影響工程進度、並兼顧公共安全及市民權益的前提下，宣布測試性演出暫時延期，等場地取得使用執照及辦理初驗程序等事項後，在明年開館前再擇期辦理。

「Wecare高雄」臉書粉專曾指稱韓國瑜，為拚選舉蹭流行音樂中心救選票。「室內表演廳」測試場在演出前一個星期突然喊停，也給外界聯想是文化部要「卡韓」嗎？

文化局主祕劉秀英表示，海洋文化及流行音樂中心為政府重大公共建設，目前工程已進入最後完工階段，許多軟硬體需配合事項及優化工程正如期如質進行中。文化部108年11月26日來函，要求高市府妥善評估並確實協調公共安全、工程介面、參與測試人員、測試項目、測試目的及區域等相關細節，及請市府比照北部流行音樂中心，除取得使照並辦理初驗外，並確認民眾可能到逹動線區域內的安全無虞，且應避免因測試性演出影響工程。

文化局經審慎評估，為求測試演出品質與效益的最大化，讓場地的進出場動線、電力負載、演出聲場、觀眾滿意度調查等測試結果，能有效納入後續調整場地及增進場域品質的參考，達到測試目的，且不影響工程進度，並兼顧公共安全及市民權益，決定將原訂於12月19日的演出延後辦理。