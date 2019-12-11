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高流中心組織人事這麼重要？藍綠議員吵到動表決

2019-12-11 22:29聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議會今天通過「高雄流行音樂中心設置自治條例」部分條文修正案，本來3年任期的董監事改為隨監督機關首長進退，副執行長的任命不需經董事會同意，實施日溯自去年12月10日。民進黨議員批評此修正案違反行政中立法的精神，內政部可能不會同意備查，但國民黨議員強調並無違法。

「高雄流行音樂中心設置自治條例」修正案不是高雄市政府提出，是由國ｒ民黨議會黨團總召曾俊傑提出，共修正6條，分別是第6條的文化局長為當然董事及流行音樂專業人士等在董事會所占的比例，第8條的董監事任期，第15條的董監事利益迴避，第18條的執行長、副執行長聘用方式，第19條為新增高流中心進用人員得視業務需要由監督機關派員兼任之，第32條是施行日溯及既往。

民進黨議員高閔琳、康裕成、時代力量議員黃捷對董監事由任期制改為市長同進退、溯到去年12月10日施行很有意見，認為這樣的規定有違行政法人法的精神，將使得高流中心的運作大受行政機關影響，不利推動流行音樂及相關文化藝術，將使得高流中心的政策難以延續。

關於副執行長的聘用不用經董事會同意，高閔琳質疑與之前文化局推薦一位副執行長被董事會退回有關，修改此條文是為特定人士量身訂做。

康裕成說，文化局有3個行政法人，高流中心、圖書館和專業文化機構，這次修改只改了高流中心，如果是要制度化，另兩個行政法人也應該修改才對，可是國民黨只提案修改高流中心，這樣的做法，是不是太針對性、太因人設事？

曾俊傑說，董監事隨市長任期進退，與市長任期拉平，是制度化，一朝天子一朝臣；民進黨反對修改，讓高流中心受市府補助，用公家的資源，市府卻監督不到，才有「量身訂做」之疑。

國民黨議員黃紹庭、劉德林等發言支持修改，都強調修改董監事任期與市長同進退，並沒有違反行政法人法的精神，請民進黨不要再用此汙衊國民黨。　

這6條修正條文，多動用表決，國民黨議員居多數，修正案都過關。

高雄市文化局強調，修法絕不會影響法人董事會的專業性，主要是配合公職人員利益衝突法公佈施行，並調整制度設計，使法人實務運作更加順遂。目前絕無外界所謂進用特定人士之事，，請外界不要妄加臆測。

高雄市議會今天審查高雄流行音樂中心設置自治條例部分條文修正案，藍綠都動員論辯。記...
高雄市議會今天審查高雄流行音樂中心設置自治條例部分條文修正案，藍綠都動員論辯。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨高雄市議員高閔琳力爭高雄流行音樂中心維持既有編制與運作模式。記者楊濡嘉／攝...
民進黨高雄市議員高閔琳力爭高雄流行音樂中心維持既有編制與運作模式。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議會國民黨團總召曾俊傑提案俢改高雄流行音樂中心設置自治條例部分條文。記者楊...
高雄市議會國民黨團總召曾俊傑提案俢改高雄流行音樂中心設置自治條例部分條文。記者楊濡嘉／攝影
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國民黨民進黨文化局

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