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高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市今年創下11月全月沒有細懸浮微粒（PM2.5）紅害日的紀錄。 圖／聯合報系...
高雄市今年創下11月全月沒有細懸浮微粒（PM2.5）紅害日的紀錄。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市今年創下11月全月沒有細懸浮微粒（PM2.5紅害日的紀錄，高市環保局代理局長吳家安日前在臉書秀出106到108年11月單月的空氣品質做比較，他說「Yes, we did. 高雄市11月竟然沒有發生PM2.5的紅害站日，一個站也沒有、一天也沒有！」

高雄市環保局監測顯示，106年11月到12月8日全市12個測站PM2.5的日平均值是33.5（微克／立方公尺），107年同期略降為32.9，今年則再降為27.4。環保局認為這是因為一籃子空汙防治策略奏效。

過去因東北季風將汙染物往南吹，「紅害」是高屏地區每年秋冬都要面對的「原罪」，環保局說，市府近年來多管齊下，進行興達電廠秋冬停機減煤、空品不良時工廠啟動降載減排、高汙染地區加強街道洗掃等整治措施後，106年起紅害日數就有逐漸降低趨勢。

不過，在市府開心宣告空品明顯改善的同時，環團卻有不同看法，2019反空汙大遊行將在12月15日在高雄市勞工公園登場，行經路線特別經過台電、中鋼及中油，最後抵達高市府，環團提出的訴求包括：興達燃煤電廠2020年除役；中鋼停止煉焦，煤廠加蓋；流行病學調查肺癌篩檢；禁止移汙換固汙；林園設光化測站等。

要健康婆婆媽媽團長洪秀菊表示，如果早上有工廠排汙一小時造成紅害，用平均值是看不出來的，不代表空氣品質一整天都安全無虞，她認為環保局是用數字誤導民眾。身為小港、林園居民，每天一樣聞異味、看霧霾，醫院胸腔內科門診也塞爆，連掛號都掛不進去，「這才是空汙區居民的日常」，看到環保局宣告空品改善，覺得「很不實際、超現實」。

高市環保局代理局長吳家安日前在臉書秀出106到108年11月單月的空氣品質做比較...
高市環保局代理局長吳家安日前在臉書秀出106到108年11月單月的空氣品質做比較，宣告高雄市11月沒有發生紅害站日，「一個站也沒有、一天也沒有！」圖／截自吳家安臉書
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紅害高雄市PM2.5

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