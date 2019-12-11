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扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信平正義喚不回

2019-12-11 18:22聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

民進黨籍屏東縣議員周碧雲在屏東枋寮鄉開設樂樂、新開、和平、仁愛、成功5座養雞場，因飄散惡臭引發居民長達5年抗爭，時代力量立委黃國昌多次南下關切，甚至深夜南下直播批縣府包庇，引發關注；縣府今天依畜牧法裁罰3次、累積罰款125萬元仍未改善為由，廢止登記及註銷5間養雞場的畜牧場登記證；長期抗議的枋寮居民張仁吉得知後放鞭炮慶祝，興奮高喊「不信公平正義喚不回！枋寮人大勝利！」

對此樂樂養雞場負責人屏東縣議員周碧雲則不平說，自己的養雞場被稽查500次以上都未被罰，卻被抹黑渲染成不堪入目的政治操作，是台灣農業的悲哀，她一定訴訟到底。

「憤怒、委屈和承受壓力，終於完全釋放！」張仁吉說，為了維護居民的呼吸權，地方甚至組自救會，對雞屎臭味展開長達5年的抗爭，都無法撼動樂樂養雞場，他和自救會長林文央被經營養雞場的縣議員周碧雲告了多次，所有委屈在得知撤照消息時全部釋放了，完全就是枋寮人的大勝利，也要感謝黃國昌和立委參選人張怡拔刀相助。

張仁吉說，枋寮鄉親之前曾在網路社群發豆花「祭品文」，心願實現後，慶祝樂樂養雞場撤照，他將協助集結鄉親送3000碗豆花慶祝，他自己捐500碗，本月13日 上午8時半在枋寮鄉中華路165號（福泉豆花店） 發送。

屏東縣政府今天依畜牧法裁罰3次、累積罰款125萬仍未改善為由，廢止縣議員周碧雲在...
屏東縣政府今天依畜牧法裁罰3次、累積罰款125萬仍未改善為由，廢止縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的養雞場畜牧場登記證；長期抗議的枋寮居民張仁吉得知後抱著兒子放鞭炮慶祝，興奮高喊：「不信公平正義喚不回！枋寮人大勝利！」。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣自救會黃國昌

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