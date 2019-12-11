枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場因違反畜牧法，屏東縣政府依畜牧法裁罰3次，仍未改善，今天發文廢止登記及註銷樂樂等5間養雞場的畜牧場登記證。縣府發布新聞稿強調，一切依法行政，不隨政治因素起舞，希望外界勿再紛擾，還給枋寮鄉親安寧生活。

為了養雞場的臭味抗爭5年，枋寮鄉人今天下午獲悉後放鞭炮慶祝，樂樂養雞場負責人屏東縣議員周碧雲則不平說，自己的養雞場被稽查500次以上都未被罰，卻被抹黑渲染成不堪入目的政治操作，是台灣農業的悲哀，她一定訴訟到底。

縣府發布新聞稿指出，縣府對於樂樂養雞場的態度、標準與全縣其他3300多場畜牧場一致，從沒有因為背後經營者的身分或是某些特定政治人物的咆哮、聲量而有所改變。縣府對於枋寮鄉親的生活感同身受，但縣府身為行政機關，必須完備法令、周全程序，不能影響任何人的權益，雖然過程當中遭受許多誤解與政治攻擊，但縣府願意承擔，更希望公共政策能回到行政、法令的討論，而非一昧以政治角度獲取利益。

縣府表示，台灣民主，更是有典章制度的法治國家，很遺憾在樂樂養雞場撤照過程當中，有特定政治人物只憑其個人好惡與政治目的不斷對縣府團隊潑髒水，企圖做不當的政治連結。縣府秉於行政中立、依法行政、完備程序等三原則，絕不介入政黨之爭，也不會陷入個人政治秀場的配角。

縣府農業處指出，縣府於今年7月22日收到枋寮鄉公所所送初審公文，隔日旋即由農業、城鄉、環保、水利及警察等相關單位前往樂樂等養雞場，就枋寮鄉公所初審結果進行複審會勘。

農業處先後於7月23日、8月19日及9月20日現場勘查結果，樂樂等養雞場已有共用圍籬牆等行為，違反畜牧法第4條第2項規定，應合併計算飼養規模，且已達應設置廢汙處理設備之規模，卻未依法設置畜禽廢汙處理設備，縣府依畜牧法第39條第1項第2款規定，要求業者限期改善。

11月19日縣府農業處等相關單位再次前往會勘時，業者僅拆除東、西側圍籬牆；環保局11月29日現場稽查時，樂樂等養雞場仍使用同一排水口，依舊未見改善。

縣府已於7月31日、8月30日及10月22日連續裁處業者3次，累計罰款125萬元，業者仍未改善完成，因此依畜牧法第39條第2項及行政程序法第123條第1款規定，即「經按次處罰三次仍未改善者，廢止其畜牧場登記或畜禽飼養登記，並註銷畜牧場登記證書或畜禽飼養登記證」，自12月11日起廢止並註銷畜牧場登記證。