真糟糕！台灣高度近視患者每3個近視族就有1個

國人的視力到底有多糟糕？高雄大宏眼科副院長郭乃文提出警訊，台灣近視度數超過500度的高度近視人口，占近視人口的3到4成，

相當於每3個「近視族」中就有1個，高度近視比率在東南亞各國中高居第一，具失明的潛在危險，絕對不可小覷。

郭乃文副院長表示，根據統計，台灣20年前，小一學童約有2成罹患近視，小六學童則提高到5至6成，但近年來，滿18歲的近視人口已高達8成9，這對國家競爭力影響很大。

究竟什麼原因造成國人視力奇差？郭乃文表示，東南亞地區的國家，父母對孩子的期望很高，學生學習上偏重用眼，鮮少安排戶外活動，讓眼睛能適度放鬆，因此近視的分布率相對偏高，而台灣的近視盛行率又在東南亞地區最高。

更值得注意的是，台灣500度以上高度近視人口，占全國近視人口的3到4成，幾乎每3個近視族就就有1個，這些患者併發視網膜剝離、黃斑部病變、視網膜病變、青光眼、白內障的機率，是沒有近視族群的30到 40倍 ，成為潛在的失明人口。

郭乃文表示，很多父母為保護孩童視力，帶孩子配戴角膜塑型鏡片或點眼藥水延緩近視速度，但務必注意避免感染，演成無可預期的後遺症。他更建議，學童每天至少要有2小時的戶外活動，讓眼睛可以適度放鬆，才是治療近視的最核心觀念