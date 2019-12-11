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愛心驗光團隊默默行善11年 弱勢學童「眼睛亮了」

2019-12-11 16:20聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

經營光學公司的李邵清，不忍見弱勢家庭學童視力差卻配不起眼鏡，11年前串連眼科及眼鏡行替弱勢學童免費驗光配鏡，至今約5、6千名學童受惠，今天續有16所學校逾100多名學童在高雄鳥松國中接受驗光配鏡，學童們欣喜地挑選著喜愛的鏡框，直呼是耶誕節最棒的禮物。

李邵清發起的愛心團隊今天在鳥松國中協助下，替鄰近大樹水寮國小等10多所學中低收入及邊緣戶學童免費配鏡，不少孩子視力極差，驗光時完全看不清楚字型的缺口，讓驗光師們看了很憐惜。

鏡片進口代理商李邵清10多年前開眼鏡行時，發現沒錢配眼鏡的弱勢孩子不少，起初發放兌換券，讓他們直接到眼鏡行免費配鏡，之後獲得鏡框製造商及「大學眼鏡」等同業共襄盛舉，開始組團到偏遠學校替弱勢學童驗光，11年來，足跡遍及高屏、雲林等地，連新竹尖石鄉部落都去。

李邵清說，免費配鏡的對象以中低收入戶及邊緣戶為主，不乏隔代教養、新移民小孩，孩子們可能因為家境問題或疏於照顧，有的近視4、500度還沒配眼鏡，有人鏡框破舊，使用膠帶勉強黏合，長治國中還有孩子近視高達1400度！有的孩子雙眼視差太大，需用的鏡片更加昂貴，但為了他們的視力健康，團隊仍然提供。

得崴眼鏡不只參與愛心團隊，只要弱勢學童有需求，也能到他們旗下18家分店免費配鏡，負責人許世賢只希望讓這些學童，模糊的視力能恢復光明。

鳥松國中校長張振義表示，弱勢學童在企業贊助與支持下，能改善視力、提升學習競爭力，相信是今年耶誕節最溫馨的禮物。

弱勢學童接受專業驗光，還可以挑選喜愛的鏡框，擁有一副全新的眼鏡。記者王昭月／攝影
弱勢學童接受專業驗光，還可以挑選喜愛的鏡框，擁有一副全新的眼鏡。記者王昭月／攝影
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由眼鏡業、 眼科及扶輪社等單位組成的「愛心驗光」團隊，今天前進高雄鳥松國中弱勢學...
由眼鏡業、 眼科及扶輪社等單位組成的「愛心驗光」團隊，今天前進高雄鳥松國中弱勢學童免費配鏡。記者王昭月／攝影
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不少學童視力極差，驗光時看不清楚字型的缺口。記者王昭月／攝影
不少學童視力極差，驗光時看不清楚字型的缺口。記者王昭月／攝影
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視力近視愛心

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