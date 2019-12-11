尚青在地海味 金門新鮮紫菜上市

金門縣水產試驗所今天表示，水試所輔導漁民養殖的紫菜，12日上午10時起在陳景蘭洋樓前方巷道的民宅採收販售，每斤售價新台幣150元，請鄉親把握機會購買當季新鮮紫菜。

水試所今天發布新聞表示，去年紫菜上市大受好評，造成民眾與餐廳搶購熱潮，今年有許多漁民到水試所報名參加大型海藻養殖輔導。最近水試所輔導有成的海藻種類，除了紫菜，還有海帶與海葡萄，也將在明年4月後，陸續進行採收販售。

水試所表示，未來將會持續進行輔導協助，希望鄉親能踴躍支持地產地銷的優質海藻，多多享用尚青的在地海味。民眾可以到在陳景蘭洋樓前方巷道民宅當場購買，或是以電話方式訂購，電話：0965705239。