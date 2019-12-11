全刪高流預算 綠批突襲藍批黑機關

高雄市議會民進黨多名市議員今天再批評國民黨議員突襲、全刪市府補助高雄流行音樂中心預算案打擊流行音樂，但國民黨議員邱于軒反擊高流亂花錢還享3.5個月年終獎金是黑機關。

行政法人高雄流行音樂中心聲明指出，高流是法人非行政機關，才會有部分績效制，核發獎金須董事會通過；有關未落實基層承辦到議會說明一事是以不宜為難基層同仁為考量；議員無法索取相關原始憑證是基於副市長葉匡時具名發文「市府不必提供民意代表原始憑證」；高流編列公關費50萬元是依照主計處解釋要依據需要開支。

另有關，高流去年編列新台幣1.6億元是為開館所需，相關經費要待開館才執行；至於今年編列補助2000萬元經審查為零，未來是否能運作以及開館，法人單位目前無法回應。

被指不認真審預算，民進黨議員邱俊憲、康裕成指出，議會在9日已說明將被擱置預算全數抽出審查，如今才知道還保留了高流預算。邱俊憲批評邱于軒於臨時動議案提議抽出審查的作法是突襲。

邱于軒於昨日的議會提案審查時以臨時動議方式抽出並審查高流預算案，她主張全數刪除並通過。

新聞披露後引發議論，民進黨市議員高閔琳批評是要讓高雄再重回文化沙漠。時代力量市議員黃捷今天指出是在扼殺音樂產業發展的軟實力，直指邱于軒是打擊音樂發展的元凶。

不滿刪預算遭批評，邱于軒偕國民黨市議員陳麗娜等人在國民黨團開記者會，還指民進黨議員不認真開會審預算。並指出高流爽花公帑看演唱會還有最高3.5個月的年終獎金，質疑高流是「黑機關」。邱于軒出具高流收入及決算表中有關去年底花費20餘萬元購買張學友、魔力紅Maroon演唱會門票，要求高流說明，但相關人員拒到議會。

有關刪除明年預算2000萬元部分，邱于軒說，高流在107及108年都還有執行剩餘款近1億元可以執行，刪除預算是在看緊人民荷包。

去年邱于軒質疑「高流淪為借廁所的地方」。媒體詢問有關邱于軒大刪高流預算一事的看法，黃捷表示，邱于軒的種種行為都只是扼殺阻礙流行音樂的發展而已「那不就是證實了，她就是一個只會在流行音樂中心借廁所的議員嗎？」

有關黃捷的質疑，邱于軒表示，不回應政治操作的發言。