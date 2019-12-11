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台南市立殯儀館丁級禮廳整修啟用 盼減少治喪負擔

2019-12-11 13:09聯合報 記者鄭維真／即時報導

台南市立殯儀館丁級禮廳今天整修完工啟用，台南市長黃偉哲表示，以往談到殯葬這個區塊，多數人都是避之唯恐不及，近年來國人面對死亡已有不同觀念和態度，「節葬、簡葬」是未來趨勢，修繕完成的禮廳簡潔實用，不但有效降低喪家的治喪負擔，並讓先者的最後一程更顯尊嚴。

黃偉哲指出，市立殯儀館已啟用36年，殯管所近幾年推動的新殯葬資訊系統、電子輓額、景行廳隔間擴充禮廳、永安堂整修設置冷氣及規畫禁菸區等，都是為了改善及提升殯葬品質，達到移風易俗目的，禮廳的整修是一個出發點，期許未來台南市的殯葬環境能更為舒適、更貼近民眾的治喪需求。

民政局表示，位在南區的市立殯儀館從72年興建至今已逾30年，因建物老舊及內部設備從簡，造成民眾投入布置禮廳反而增加治喪的額外支出，而布置後的廢棄物又造成環境清理負擔，市長上任後督促改善，因此禮廳的整修加強原有結構的內外防漏水施作，也將天花版、牆壁、地板及廳外花圃全面更新，減少民眾布置費用上的支出。

另外，懷恩廳、懷悌廳兩側設置斜坡與扶手提供禮廳布置業者與民眾祭拜弔唁的動線利用，花圃設置休憩區與座椅避免等待公祭民眾聚集在道路上影響交通，並設置庭園喇叭以示禮廳告別式進度等。

台南市立殯儀館丁級禮廳今天整修完工啟用。記者鄭維真／攝影
台南市立殯儀館丁級禮廳今天整修完工啟用。記者鄭維真／攝影
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黃偉哲漏水禁菸

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