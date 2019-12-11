設光化測站、做健檢 環團籲林園人反空汙遊行站出來

2019高雄反空汙大遊行將於12月15日在勞工公園登場，環團今上午在林園石化工業區服務中心前舉辦記者會，訴求政府應比照大林蒲鳳鼻頭，進行林園地區民眾驗血驗尿的流行病學調查，並設置林園光化測站，更疾呼「林園人站出來！」參加周日舉辦的反空汙遊行。

台灣水資源保育聯盟理事長、時代力量不分區立委參選人陳椒華表示，根據國衛院進行的大林蒲健康風險評估報告，林園工業區有機揮發物的汙染嚴重林園工業區加總臨海工業區的汙染，總致癌風險已超過千分之一，環保署應設置林園光化測站，每小時掌握林園工業區汙染排放異常情形，才能具體進行汙染減量。

陳椒華說，目前環保單位測的汙染物，沒有苯、乙苯和苯乙烯等一、二級致癌物，萬一發生火災或爆炸，有光化測站才能即使掌控空氣中的逸散量，目前六輕、中科、南科及臨海工業區都已設光化測站，只剩林園工業區未設，從2014年環團首度提出至今，每年遊行都喊出訴求，卻從未獲得明確回應。

要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊痛批「政府到底在怕什麼？是怕有光化測站就會抓到廠商偷排證據嗎？」林園反石化汙染自救會蘇義昌說，林園石化工業區是全台第二大石化專區，建廠前沒有環境影響評估，緊鄰住宅區，政府有近30年沒有以嚴格的VOCs管制標準監督石化廠逸散、偷排致癌有機化合物。

高雄健康空氣行動聯盟黃義英理事長表示，大林蒲鳳鼻頭在臨海工業區汙染數十年後，透過抗議遊行，政府已在當地進行居民尿液分析及健康檢查，請林園人也要大聲站出來拒絕汙染，要求政府在林園展開流行病學調查，要求林園要設光化測站、有光化測站才能了解每小時有毒物質汙染情形。

林園工業區服務中心回應，自2014年已依環保署法規，在工業區及區外設了9個光化測站，監控揮發性有機物排放量，也每小時上傳至環保署，只是這些資訊還要進一步分析，無法及時呈現。