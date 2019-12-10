反空汙！北高雄藍綠參選人挺興達電廠燃煤機組除役

進入秋冬，興達電廠的燃煤量與南部空氣品質息息相關，燃氣機組即將動工。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 秋冬進入空汙高峰期，興達電廠成為南部環保團體關注對象，高市立委第二選區國民黨參選人黃韻涵提出「燃煤發電逐年下降」政見，每年要有一定比例降低燃煤；民進黨參選人邱志偉則以加速推動興達燃煤電廠轉型燃氣電廠為目標，贊成燃煤機組愈早除役愈好。

興達電廠位於高雄市茄萣區及永安區交界處，屬於高市立委第二選區。興達電廠運作37年，場內有4座燃煤機組、5座燃氣機組，發電量居全台第三位。南部環保團體日前提出五大訴求，希望總統、立委候選人做出具體承諾，其中一項就是「興達老舊燃煤電廠在2020年除役」，第二選區藍綠參選人皆表支持。

台電上月開說明會指出，興達電廠燃氣機組更新改建計畫即將動工，將另闢82公頃用地興建3部燃氣複循環機組，預計2026年商轉、供電390萬瓩；待新設發電機組穩定商轉，現有燃煤機組在2023年除役。

國民黨立委參選人黃韻涵表示，按照2018年公投結果，795萬民眾同意反對火力發電，經濟部必須規劃相關政策，確保未來能每年降低1%的火力發電比例；興達電廠燃氣機組更新改建計畫拍板定案，台電應該增加「睦鄰與回饋」內容，每年要有一定比例的降低燃煤，不要拿可能預估會減少多少空氣污染來騙人。