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助走失老人返家好幫手 金門縣警籲申請守護貼紙

2019-12-10 19:37中央社 金門縣10日電

金門警察局金城分局今天接獲民眾報案，指家裡重度失智老人一大早外出後未返回。在警員協尋下，順利尋獲老人家。警局呼籲可申請守護長者貼紙相關服務，方便又效益高。

金門縣警察局今天發布新聞表示，金城警分局金寧分駐所接獲民眾報案，請求協助尋找走失家人。分駐所警員盧增中、蘇建興、胡量為及許明鈞獲悉後，下午近4時在金寧鄉下埔下農地附近，發現有一名老人在附近徘徊。

員警上前詢問後，發現這名老人就是湖下地區外出後未歸的走失老人。員警確認他的身分後，隨即聯絡家屬告知老人尋獲且平安，並依規定辦理撤尋手續後，再由家屬帶返回家中。家屬對警方熱心協助，致上萬分謝意。

金城警分局分局長李益杰表示，有鑑於國人高齡化社會到來，地區老人人數攀升，近年警察為民服務案件中，尋找失蹤、失智老人返家成為重要任務。

他指出，警分局在平時便鼓勵各警勤區員警在社區治安會議或家戶訪查勤務時，對於地區居民要加強宣導，金門縣社會處已開辦的「預防走失－守護QR Code布標（貼紙）」相關服務，可廣泛運用在各種可攜帶的生活用品上，例如拐杖、雨傘、背包，甚至手機等，希望有需求的民眾多多利用，方便又效益高。

縣警局表示，只要設籍金門縣領有身心障礙證明（手冊）的第一類（失智症、智能障礙及精神障礙），具有行動能力者；或設籍金門縣未領有身心礙證明（手冊），但經評估確有需求者，都可填具申請表，並檢附相關證明文件向社會處申請。經審核符合規定者，將轉承辦單位提供服務。

金門失智症警察

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