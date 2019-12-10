金沙戲院留不留 文資開發都盼金門好

金門縣金沙鎮金沙戲院保留與否引發爭議，文化局今天召開文資審議會，供正反意見陳述。此外，縣府表達新舊共生立場；文化局也盼兼顧民眾開發權同步維修、讓金沙鎮風華再現。

位在金沙鎮沙美商圈中心的金沙戲院在民國53年開幕，極盛一時，造就沙美商圈成為當年鎮上最繁榮地區；76年戲院停業後，沙美商圈也隨之沒落。30多年來，沙美商圈的蕭條景象，令人不勝唏噓。

民國104年縣議員提案整修金沙戲院，活絡沙美經濟，開啟了金沙戲院活化再利用之路。105年底，戲院土地所有權移轉給縣府。106年7月中旬，民眾依據文資法提報金沙戲院為縣定古蹟，但在107年兩次文化資產審議委員會審議都未通過法定門檻列為縣定古蹟，但持續列冊追蹤。

今年8月，沙美商圈產業發展協會陳情，希望能解除列冊追蹤；由金門返鄉青年成立的三吾社則是提報列為「歷史建築」。文化局11月8日安排審議會前價值評估查小組現勘與評估後，今天進行文資審議會審查。

會中，正反方各自陳述意見。敬土豆文化工作室共同創辦人王苓表示，金沙戲院產權已經整併為縣府，希望能先有文資法作為後盾，予以保留，後續再集結公私部門與民間想法規劃設計。她說，作為返鄉的金門青年人，希望金門特殊的歷史能好好發展，不要讓他們這一代喪失了還願意回鄉的動力。

沙美商圈產業發展協會理事長王添泉表示，金門許多閒置的戲院都已超過50年，而位在陽翟的金東戲院已是歷建，金沙鎮毋須再有一座歷建戲院；他說，拆除金沙戲院改建商場，一樣可以成為金門東半島亮點。

持中立態度的金沙鎮長吳有家認為，重點不在戲院拆除與否，而是一旦戲院列為歷建，縣府必須有所作為。

在審議會前夕，縣府表達「新舊共生」折衷立場，在歧異中求新共識，兼顧保存建物文資價值和居民開發建設需求。文化局則是希望在不影響民眾原有開發權的方案下，同步進行維修、保存具有價值的構造，並與舊有周邊商家美化活化，使整合後的舊建物與新大樓能成為一新地標，讓金沙鎮風華再現。